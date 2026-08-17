Το βλέπεις και λες «Παναγία μου»: Η Πολωνία έχει πλέον το ψηλότερο άγαλμα της «Θεοτόκου» στην Ευρώπη

Ίσως το πιο εντυπωσιακό εντυπωσιακό άγαλμα για την Παναγία, που είναι και το ψηλότερο στην Ευρώπη, εγκαινιάστηκε το Σάββατο (15/8) στο μικρό χωριό Κονοτόπιε της κεντρικής Πολωνίας, παρουσία εκατοντάδων πιστών και του ιστορικού ηγέτη, Λεχ Βαλέσα.

Το μνημείο δεσπόζει πάνω από το χωριό, φτάνοντας συνολικά σε ύψος τα 55,6 μέτρα. Κατά την τελετή καθαγιασμού, ελικόπτερα σκόρπισαν μικρά κόκκινα τριαντάφυλλα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ ιερείς τέλεσαν τη λειτουργία. Παράλληλα το πολωνικό συγκρότημα Mazowsze παρουσίασε τραγούδια και χορούς της χώρας.

Με το ύψος του, όπως αναφέρει ο Guardian, το νέο πολωνικό μνημείο ξεπερνά ακόμη και τον εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο οποίος μαζί με το βάθρο του φτάνει τα 38 μέτρα.

Παναγία με διαφορά ύψους

Το άγαλμα είναι επίσης υψηλότερο από τον Χριστό Βασιλιά στο Σβιεμπόντζιν της δυτικής Πολωνίας, ένα ακόμη επιβλητικό θρησκευτικό μνημείο που αποκαλύφθηκε το 2010 και φτάνει, μαζί με τον λόφο πάνω στον οποίο έχει ανεγερθεί, τα 52,5 μέτρα.

Παρότι στις Φιλιππίνες υπάρχει άγαλμα της Παναγίας ύψους 98 μέτρων, εκείνο του Κονοτόπιε θεωρείται πλέον το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη.

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Ξεχωριστή παρουσία στην τελετή ήταν ο 82χρονος Λεχ Βαλέσα, ο οποίος είχε θέση στην πρώτη σειρά. Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης υπήρξε ηγετική μορφή της αντικομμουνιστικής εθνικιστικής αντίστασης ως επικεφαλής του συνδικάτου «Αλληλεγγύη».

“Αυτό είναι το τέλος της πορείας μου”, δήλωσε ο Λεχ Βαλέσα, αναφερόμενος στους δύο βασικούς άξονες που σημάδεψαν τη δημόσια διαδρομή του: τη δημοκρατία και την καθολική πίστη. “Ξεκίνησα με την Παναγία και τελειώνω με την Παναγία”.