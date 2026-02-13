Η στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει οδηγήσει πολλές φορές σε γεωπολιτικές κρίσεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν η Ουάσιγκτον σταμάτησε να μοιράζεται πληροφορίες για την Ουκρανία, και το Κίεβο υπέστησε αλλεπάλληλες ήττες στο πεδίο της μάχης.

Για το εν λόγω «αδιέξοδο» αλλά και για το γεγονός ότι, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω έντονων διεθνών εξελίξεων είναι τεταμένες, η Ευρώπη εξετάζει το ενδεχόμενο - για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου - την ανάπτυξη δικού τους πυρηνικού οπλοστασίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πηρυνικά: Πώς η Γαλλία «λανσάρει» την επέκταση της στην Ευρώπη

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Η Ευρώπη εξαρτάται από τις ΗΠΑ για την λεγόμενη πυρηνική ομπρέλα της, η οποία αποτελείται από αμερικανικά όπλα που βασίζονται στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ.

Αν η Ευρώπη θελήσει «απομόνωση», προς το παρόν, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ατομικά όπλα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να προσφέρει πυρηνική αποτροπή στην υπόλοιπη Ευρώπη σε ομιλία του αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ήδη αναφέρθηκε στην πιθανότητα επέκτασης της γαλλικής ομπρέλας στην υπόλοιπη Ευρώπη πέρυσι μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Οι δυνατότητες πυρηνικών όπλων της Ευρώπης βασίζονται λοιπόν σε δύο έθνη

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται από μια αλυσίδα εφοδιασμού με αμερικανικό βάρος για το οπλοστάσιό του, αλλά η Γαλλία μπορεί να παράγει τις δικές της κεφαλές.

Με αρκετά χρήματα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν πυρηνικούς πυραύλους. Αλλά αυτό θα απαιτούσε επώδυνες επιλογές: υψηλό κόστος και παραβιάσεις διεθνών συνθηκών εάν οι χώρες θέλουν να αναπτύξουν το δικό τους οπλοστάσιο, ή την αποδοχή ότι η υπογραφή για την υπεράσπιση ενός συμμάχου συνοδεύεται από το πιθανό αντάλλαγμα να δεχθούν επίθεση οι ίδιες.

Το κόστος της αντικατάστασης της αμερικανικής προστασίας με ευρωπαϊκά όπλα

Η αντικατάσταση της αμερικανικής προστασίας με νέα ευρωπαϊκά όπλα κρίνεται από πολλούς ως οικονομικά ανέφικτη, καθώς η ήδη επιβαρυμένη Ευρώπη δαπάνησε το 2025 πάνω από 530 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα.

Η συντήρηση των υπαρχόντων πυρηνικών όπλων από Παρίσι και Λονδίνο κοστίζει 12 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που ξεπερνά το μισό αμυντικό προϋπολογισμό της Σουηδίας.

Επιπλέον, η ανάπτυξη εγχώριων οπλοστασίων από άλλες χώρες θα απαιτούσε παραβιάσεις διεθνών συνθηκών και τεράστιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, προκαλώντας παράλληλα πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των κρατών, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η απειλή της Ρωσίας και η «εκτεθειμένη» Ευρώπη

Το εγχείρημα της αυτόνομης στρατιωτικά Ευρώπης είναι δύσκολο κυρίως για έναν βασικό λόγο, εκτός του οικονομικού. Την απειλή της Ρωσίας. Πώς η θα μείνει μόνη με έναν γείτονα, όπως τη Ρωσία, που διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο;

«Φανταστείτε ότι η Ρωσία εισβάλλει στην Εσθονία», είπε ο Pavel Povdig, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών. «Έτσι, η Γαλλία έχει τον εξής προβληματισμό: έχει μεν την ικανότητα να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη Ρωσία, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη Γαλλία ως αντίποινα», πρόσθεσε.

«Θα ήταν κάτι που το Παρίσι θα ήταν διατεθειμένο να εξετάσει;», αναρωτήθηκε.

Η Ευρώπη προχωρά με προσεκτικά βήματα. Καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα των πυρηνικών, είναι προσεκτικοί ως προς τα μηνύματα που στέλνουν στη Ρωσία, διατηρώντας τις συνομιλίες σε διμερές ή τριμερές επίπεδο μεταξύ χωρών που έχουν στενές σχέσεις, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών.

Οι χώρες που συμμετέχουν στις συζητήσεις συνήθως φιλοξενούν στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ, βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και αισθάνονται άμεσα απειλούμενες από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών. Οι συνομιλίες διεξάγονται σε υψηλό στρατιωτικό επίπεδο και ακόμη και οι υπουργοί ενδέχεται να μην έχουν γνώση αυτών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η πυρηνική αποτροπή αναμένεται να αποτελέσει «καυτό» θέμα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, η οποία ξεκινά την Παρασκευή. Η ομιλία του Μακρόν για τα πυρηνικά θα ακολουθήσει λίγες ημέρες αργότερα, στη Γαλλία, μετά από διαβουλεύσεις με τους συμβούλους του προέδρου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα.

