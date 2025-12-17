Bloomberg: «Η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των S-400 για να αποκτήσει τα F-35»

Η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 που είχε αγοράσει πριν από περίπου δέκα χρόνια, κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση αμερικανικών μαχητικών F-35.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν, ενώ προηγούμενες συζητήσεις είχαν γίνει μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι υποβλήθηκε επίσημο αίτημα, ενώ η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασαν.

Η κίνηση έρχεται μετά από αυξημένες πιέσεις των ΗΠΑ για την εγκατάλειψη των S-400. Η κατοχή των ρωσικών πυραύλων και η επιθυμία επανένταξης στο πρόγραμμα F-35 είχε συζητηθεί ήδη στη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ τον Σεπτέμβριο. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ανέφερε ότι η Άγκυρα βρίσκεται κοντά στην απόφαση να εγκαταλείψει τα S-400, πιθανόν μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και την πρόσβαση στα F-35. Ένας κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης εκτιμά ότι οι κυρώσεις αναμένεται να αρθούν το επόμενο έτος.

ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων στη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν νέο γύρο κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές όπως η στόχευση πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο, αλλά και των εμπόρων που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Οι νέες κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συζήτησε τα σχέδια αυτά με Ευρωπαίους πρέσβεις, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις είναι επιζήμιες για την ανασυγκρότηση των σχέσεων. Μετά τις ειδήσεις, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε προσωρινά.

Παρά τις προηγούμενες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το 2022, η Ρωσία δεν έχει αλλάξει στάση, ενώ οι περιορισμοί στον πετρελαϊκό τομέα έχουν μειώσει τις τιμές του αργού και επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία της χώρας.

Οι συζητήσεις για νέες κυρώσεις γίνονται ενώ οι ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Η ουκρανική πλευρά θέλει διασφαλίσεις για την ασφάλειά της μετά τον πόλεμο και σαφή εγγύηση των συμμάχων σε περίπτωση επανεπίθεσης από τη Ρωσία.

O Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στις εδαφικές απαιτήσεις

Σημεία διαφωνίας παραμένουν το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, η χρήση των καταψυγμένων ρωσικών κεφαλαίων και η διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Η Ρωσία ζητά την παραχώρηση περιοχών του Ντονμπάς, τις οποίες έχει επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να καταλάβει από το 2014. Οι ΗΠΑ προτείνουν να μετατραπούν οι μη κατεχόμενες περιοχές σε αποστρατικοποιημένη ή ειδική οικονομική ζώνη υπό διεθνή διαχείριση.

Η συζήτηση περιλαμβάνει επίσης τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η Μόσχα αντιδρά έντονα, επιδιώκοντας να εμποδίσει την κίνηση και να χαλαρώσει τις κυρώσεις στην οικονομία της.

Παρά τις προόδους, η αντίδραση του Πούτιν παραμένει κρίσιμη, καθώς δεν υπάρχουν σαφή σημάδια ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τις επιθέσεις ή να αλλάξει τους στόχους του. Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, αλλά οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας παραμένουν, και αποκλείει την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ για νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας μέσω ψηφοφορίας στο Κογκρέσο και ότι αναμένονται περαιτέρω διαβουλεύσεις με τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες.