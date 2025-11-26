Bloomberg: Ο Γουίτκοφ δείχνει σε συνεργάτη του Πούτιν πώς να «πουλήσει» την ειρήνη στον Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίο σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ηχογράφηση που διέρρευσε και δημοσιεύθηκε από το Bloomberg, ο Γουίτκοφ πρότεινε να εξεταστεί ένα αντίστοιχο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου και διήρκεσε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά. Ο Γουίτκοφ έδωσε συγκεκριμένες συμβουλές στον Ουσάκοφ για το πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να παρουσιάσει την ιδέα στον Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε να οργανωθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών πριν από την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας τη συμφωνία της Γάζας ως «μοντέλο» προσέγγισης.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για το σχέδιο των ΗΠΑ - «Υπάρχουν μερικά θετικά σημεία»

«Ετοιμάσαμε ένα 20-σημείο σχέδιο του Τραμπ που ήταν 20 σημεία για την ειρήνη και σκέφτομαι μήπως κάνουμε το ίδιο και με εσάς», ανέφερε ο Γουίτκοφ στον Ουσάκοφ.

Η διαρροή αυτής της συνομιλίας δείχνει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη παρασκηνιακά τη χάραξη ενός αμερικανορωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

Ο διάλογος Γουίτκοφ – Ουσάκοφ

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

ΣΓ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

ΓΟ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

ΣΓ: Ευχαριστώ.

ΓΟ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

ΣΓ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

ΣΓ: Ναι.

Γ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

ΣΓ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

ΣΓ: Τι;

ΓΟ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

ΣΓ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό; ΓΟ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

ΣΓ: Ναι, το πιστεύω.

ΓΟ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

ΣΓ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

ΓΟ: Ναι, παρακαλώ.

ΣΓ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε - το υποστηρίξατε - ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: Συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα

Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. [...] (Η συνομιλία συνεχίζεται με λεπτομέρειες για το σχέδιο 20 σημείων, την πιθανή ανταλλαγή εδαφών και την ανάγκη να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.)

Δεύτερη συνομιλία: Ουσάκοφ – Ντμιτρίεφ

Το Bloomberg αποκάλυψε και έναν δεύτερο διάλογο, αυτή τη φορά μεταξύ του Γιούρι Ουσάκοφ και του Κίριλ Ντμιτρίεφ, επίσης στενού συνεργάτη του Πούτιν. Οι δύο άνδρες συζήτησαν την πιθανότητα σύνταξης ενός ρωσικού εγγράφου που θα αποτυπώνει τη θέση της Μόσχας απέναντι στο ειρηνευτικό πλάνο του Τραμπ.

Ουσακόφ: Χαίρετε.

Ντμιτρίεφ: Γιούρι Βίκτοροβιτς.

Ουσακόφ: Ναι, Κιρίλ Αλεξάντροβιτς, λοιπόν, τα έστειλα όλα εκεί. Θα τα πούμε αύριο.

Ντμιτρίεφ: Ε, πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Πέταξα στη Σαουδική Αραβία. Αλλά μου φαίνεται πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πραγματικά ένας καλός δρόμος προς τα μπροστά.

Οι αποκαλύψεις αυτές φωτίζουν τις παρασκηνιακές διεργασίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα, με στόχο την αναζήτηση ενός «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία. Η χρήση της συμφωνίας της Γάζας ως πρότυπο δείχνει την πρόθεση να αξιοποιηθεί ένα πρόσφατο διπλωματικό επίτευγμα ως βάση για νέες πρωτοβουλίες.