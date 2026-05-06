Βολιβία: Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων λόγω της έλλειψης καυσίμων

Ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών ουσιαστικά παρέλυσε χθες Τρίτη στη Βολιβία, με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς να τραβούν το χειρόφρενο σε μεγάλες πόλεις κι αποκλεισμούς δρόμων σε όλη την επικράτεια, εξαιτίας των ελλείψεων καυσίμων και της κακής ποιότητας αυτών που διατίθενται.
Στην πρωτεύουσα Λα Πας και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ανάμεσά τους στη Σούκρε και στην Κοτσαμπάμπα, οι οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ.
Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, έκανε από την πλευρά της λόγο για πάνω από 70 μπλόκα σε δρόμους της χώρας.
Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι ο εφοδιασμός των πρατηρίων με καύσιμα είναι ακανόνιστος και η ποιότητα αυτών που διατίθενται συχνά πολύ κακή-γεγονός που προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες οχήματα τους τελευταίους μήνες, όπως αναγνωρίζουν οι αρχές.
Η απεργία κηρύχθηκε εξαιτίας της «αθέτησης όλων των συμφωνιών που κλείστηκαν» ανάμεσα στους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου και της κυβέρνησης, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λούσιο Γκόμες, εκπροσωπώντας τη Συνομοσπονδία Οδηγών της Βολιβίας.
