Βολιβία: Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων λόγω της έλλειψης καυσίμων

Ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών ουσιαστικά παρέλυσε χθες Τρίτη στη Βολιβία, με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς να τραβούν το χειρόφρενο σε μεγάλες πόλεις κι αποκλεισμούς δρόμων σε όλη την επικράτεια, εξαιτίας των ελλείψεων καυσίμων και της κακής ποιότητας αυτών που διατίθενται.

Στην πρωτεύουσα Λα Πας και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ανάμεσά τους στη Σούκρε και στην Κοτσαμπάμπα, οι οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ.

Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, έκανε από την πλευρά της λόγο για πάνω από 70 μπλόκα σε δρόμους της χώρας.

Public workers blocked streets in El Alto, Bolivia with buses, cars and trucks during a national transport strike, as unions demand clean fuel, shorter petrol queues, road repairs and compensation for vehicle damage. pic.twitter.com/GS7fbb6jGY — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2026

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι ο εφοδιασμός των πρατηρίων με καύσιμα είναι ακανόνιστος και η ποιότητα αυτών που διατίθενται συχνά πολύ κακή-γεγονός που προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες οχήματα τους τελευταίους μήνες, όπως αναγνωρίζουν οι αρχές.

Η απεργία κηρύχθηκε εξαιτίας της «αθέτησης όλων των συμφωνιών που κλείστηκαν» ανάμεσα στους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου και της κυβέρνησης, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λούσιο Γκόμες, εκπροσωπώντας τη Συνομοσπονδία Οδηγών της Βολιβίας.

🎥 🇧🇴 | El transporte sindicalizado en Bolivia suspendió el paro tras acordar una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Discutirán la calidad del combustible, en una jornada que registró otras movilizaciones.



