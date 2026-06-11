«Βόμβα» Μπιλ Γκέιτς: «O Επστάιν με εκβίαζε με τις απιστίες μου, οι σχέσεις μας ήταν αυστηρά φιλανθρωπικές»

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ ότι ο Τζέφρι Επστάιν επιχείρησε να τον πιέσει και να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας πληροφορίες για εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Γκέιτς δήλωσε ότι όταν διατηρούσε επαφές μαζί του, δεν είχε κατανοήσει πλήρως την έκταση των εγκλημάτων του καταδικασμένου πλέον χρηματιστή και σεξουαλικού παραβάτη. Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις τους είχαν ως στόχο τη συγκέντρωση πόρων για το φιλανθρωπικό έργο του ιδρύματός του.

«Αυτές οι σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Επστάιν, όμως προκάλεσαν πόνο στην οικογένειά μου», παραδέχτηκε ο Γκέιτς στην εισαγωγική του δήλωση.

Μπιλ Γκέιτς: «Ο Επστάιν με εκβίαζε με τις απιστίες μου»

«Ο Επστάιν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για τις απιστίες μου, καθώς και μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς, ώστε να με πιέσει να επανασυνδεθώ μαζί του».

Ο Γκέιτς κατέθεσε επίσης ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας παράνομων ενεργειών από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια των επαφών τους.

Η κατάθεσή του δόθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά ενδεχόμενες παραλείψεις ή κακοδιαχείριση των ομοσπονδιακών αρχών στις υποθέσεις του Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η έρευνα του Κογκρέσου εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χειρίστηκαν τις έρευνες και τις διώξεις, τις συμφωνίες με τις εισαγγελικές αρχές, τις συνθήκες θανάτου του Επστάιν, αλλά και τις αποτυχίες στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τα έγγραφα που «καίνε» το Γκέιτς

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν φέτος από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Γκέιτς συναντήθηκε επανειλημμένα με τον Επστάιν μετά την αποφυλάκισή του το 2008, με αντικείμενο συζητήσεις για την επέκταση των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του Γκέιτς με γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η σχέση του με τον Επστάιν περιοριζόταν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικά ζητήματα, παραδεχόμενος παράλληλα ότι η απόφασή του να συναντηθεί μαζί του ήταν λάθος.

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των σχέσεων και των επαφών που είχε με τον Επστάιν, ενώ ηλεκτρονικά μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα έδειξαν επικοινωνία μεταξύ του χρηματιστή και στελεχών του ιδρύματος.