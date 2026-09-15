Βόρεια Κορέα: Ανανεώνει του «όρκους» του προς Πούτιν ο Κιμ - «Ακλόνητη και σταθερη η υποστήριξή μας»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε πως η Βόρεια Κορέα θα παράσχει «σταθερή και ακλόνητη υποστήριξη» στη Ρωσία, τονίζοντας τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας με τη Μόσχα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας την Τρίτη.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας ανέφερε ότι ο Κιμ σε επιστολή του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε: «Είμαι απόλυτα βέβαιος για τη νίκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτόν τον ιερό πόλεμο που διεξάγεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας της χώρας και της διεθνούς δικαιοσύνης».

Ο Κιμ πρόσθεσε: «Σου υπόσχομαι, αγαπητέ μου φίλε, και στον αδελφό ρωσικό λαό, την ακλόνητη και ακλόνητη υποστήριξή μου», με βάση το Sky News Arabia.

Βόρεια Κορέα: «Βαριά» επένδυση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επιβεβαίωσε ότι η βούληση της χώρας του είναι «σταθερή» να επεκτείνει και να εμβαθύνει τη συνεργασία με τη Ρωσία σε ολοκληρωμένο επίπεδο.

Η Πιονγιάνγκ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους της Μόσχας και έχει στείλει στρατεύματα για να υποστηρίξει τη Ρωσία στην εισβολή της εναντίον της Ουκρανίας, ενώ οι αναλυτές πιστεύουν ότι η Βόρεια Κορέα έχει αποκομίσει οικονομικά οφέλη και στρατιωτικές τεχνολογίες σε αντάλλαγμα.

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Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτίμησε πέρυσι ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών μεταξύ των βορειοκορεατικών δυνάμεων έφτασε τους 6.000.

Το μήνυμα του Κιμ έρχεται εν μέσω συζητήσεων για πιθανή αποστολή περισσότερων στρατευμάτων από την Πιονγκγιάνγκ στη Ρωσία.

Tο Κίεβο είχε εκτιμήσει την πιθανότητα ανάπτυξης έως και 50.000 βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, αλλά δεν παρείχε στοιχεία ή χρονοδιάγραμμα που να υποστηρίζουν αυτήν την εκτίμηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Νότια Κορέα να προμηθεύσει τη χώρα του με συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραύλων, αλλά η Σεούλ δεν έχει ακόμη απαντήσει.