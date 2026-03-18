Βόρεια Κορέα: «Γκολ» σε άδειο τέρμα για τον Κιμ - Νίκησε με 99,93% στις πρόσφατες εκλογές

Μία ακόμα σαρωτική εκλογική νίκη στη Βόρεια Κορέα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με το κόμμα του να εξασφαλίζει το 99,93% των ψήφων, τη στιγμή που ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (SPA) μαζί με την μικρότερη αδελφή του.

Συνολικά 687 βουλευτές εκλέχθηκαν στην Εθνοσυνέλευση, με τη διαφάνεια της ψηφοφορίας να αμφισβητείται και νύξεις για εκλογική νοθεία να αφθονούν.

Σε όλους τους Βορειοκορεάτες άνω των 17 ετών δόθηκε τελεσίγραφο: είτε να εγκρίνουν είτε να απορρίψουν έναν μοναδικό υποψήφιο που προτάθηκε από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιμ.

Βόρεια Κορέα: Ζηλέψτε εκλογές

Όλοι οι υποψήφιοι εγκρίθηκαν αφού έλαβαν το 99,93% των ψήφων υπέρ και μόλις 0,07% κατά. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων φέρεται να έφτασε το 99,99%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency (KCNA).

Το KCNA ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνει την «ένθερμη επιθυμία και αυτοπεποίθηση των πολιτών να υπερασπιστούν αξιόπιστα το ένδοξο κρατικό πολιτικό τους σύστημα».

Ο ίδιος ο Κιμ δεν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή. Ωστόσο, αναμένεται να επανεκλεγεί τις επόμενες εβδομάδες, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων της Βόρειας Κορέας.

Στέκεται μάλιστα «ακλόνητος» σε αυτή τη θέση από το 2016, όταν δημιούργησε την επιτροπή για να εδραιώσει περαιτέρω τον έλεγχό του στη χώρα.

Ο Γιονγκ Ουν εθεάθη να ψηφίζει στην Τσονσόνγκ πριν εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία.

Η αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων «κερδισμένων» της ψηφοφορίας, καθώς προήχθη σε διευθύντρια τμήματος στην κορυφαία κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Η Γιο Τζονγκ, 38 ετών, θεωρείται από πολλούς επικρατούσα μεταβατική διάδοχος, που θα κυβερνήσει το κράτος έως ότου η κόρη του Κιμ, η 13χρονη Τζου Άε, είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία.