Βουδαπέστη: Ο Ορμπάν ξεκίνησε την προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, χωρίς να προσδιορίσει το πότε ακριβώς.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «παραγωγική», λέγοντας ότι «επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος».

«Αποφασίσαμε να γίνει την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση των κορυφαίων συμβούλων μας. Στις πρώτες συναντήσεις θα είναι επικεφαλής ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκ μέρους των ΗΠΑ (και θα συμμετάσχουν) και άλλα άτομα που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Θα επιλεγεί μια τοποθεσία. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στην περιοχή που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται αύριο Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ακόμη δυνατόν να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης με τον Πούτιν αφιερώθηκε στο εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ όταν θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.