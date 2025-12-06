Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ: «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρέλαβε το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA σε τελετή στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντάς το «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου».

Ο ίδιος τόνισε πως «τόσοι πολλοί διαφορετικοί πόλεμοι καταφέραμε να τερματίσουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο πριν ξεκινήσουν, ακριβώς πριν ξεκινήσουν».

Στην ομιλία του, ευχαρίστησε τους ηγέτες του Καναδά και του Μεξικού για την κοινή προσπάθεια στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, υπογραμμίζοντας ότι «ο συντονισμός, η φιλία και οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, παρέδωσε στον Τραμπ το βραβείο μαζί με ένα χρυσό τρόπαιο που απεικονίζει χέρια να κρατούν τον κόσμο, λέγοντας: «Αυτό είναι το βραβείο σου, αυτό είναι το βραβείο ειρήνης σου».

Μετά την κλήρωση των ομίλων, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έχει συναντήσεις με τους ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά για ζητήματα εμπορίου και μετανάστευσης, σημειώνοντας πως «τα πάμε πολύ καλά».