Βραζιλία: Βελτίωση στην κατάσταση υγείας του Μπολσονάρου - Άγνωστο πότε θα λάβει εξιτήριο

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας παρουσιάζοντας βελτίωση στους δείκτες φλεγμονής, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία του για βρογχοπνευμονία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα.

Ο Μπολσονάρου είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή ύστερα από επεισόδιο βρογχοεισρόφησης, το οποίο οδήγησε σε βρογχοπνευμονία -μια λοίμωξη των πνευμόνων που εξαπλώνεται από τους αεραγωγούς προς τους πνεύμονες και μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι γιατροί του Μπολσονάρου δήλωσαν ότι ο πρώην πρόεδρος παρουσίασε κλινική βελτίωση τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά προειδοποίησαν ότι δεν υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για το πότε θα λάβει εξιτήριο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο πρώην ηγέτης της δεξιάς εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραξικοπηματική ανατροπή της κυβέρνησης, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

