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Βραζιλία: Σχεδόν ισοπαλία Λούλα - Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θα συγκέντρωνε το 46,4% των ψήφων σε έναν επαναληπτικό δεύτερο γύρο, έναντι 46,2% του Λούλα.

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Στατιστικά ισόπαλοι εμφανίζονται ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου και ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε προσομοίωση δεύτερου γύρου ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των AtlasIntel / Bloomberg που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με τον πρώτο να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του δεύτερου.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θα συγκέντρωνε το 46,4% των ψήφων σε έναν επαναληπτικό δεύτερο γύρο, έναντι 46,2% του Λούλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο Λούλα διατηρούσε προβάδισμα 4,5 μονάδων έναντι του ακροδεξιού γερουσιαστή, με ποσοστό 47,1% έναντι 42,6%.

Στον πρώτο γύρο ο Λούλα εμφανίζεται να προηγείται λαμβάνοντας ποσοστό 43%, έναντι 37,4% για τον Μπολσονάρου, 6,6% για το Αουγκούστο Κούρι και 6,5% του Ρενάν Σάντος. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ποσοστό ήταν σχεδόν το ίδιο για τον Λούλα (43,4%) αλλά σημαντικά χαμηλότερο για τον Μπολσονάρου (33,7%).

Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, στις 4 Οκτωβρίου, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον επαναληπτικό γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 4-9 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 5.000 ατόμων και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στη 1 μονάδα.

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