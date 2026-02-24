Βρετανία: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια» στους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορεί τον Πούτιν ότι ψεύδεται σχετικά με το ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας, ώστε να στρέψει αλλού την προσοχή και όχι γύρω από τις ειδεχθείς πράξεις του στη χώρα.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού απάντησε για τους ισχυρισμούς του Πούτιν: «Πρόκειται για μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσπάσει την προσοχή από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Θα έχετε δει τα λόγια του πρωθυπουργού νωρίτερα σήμερα, με τα οποία απέτισε φόρο τιμής στην απίστευτη ανθεκτικότητα των Ουκρανών… Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.»

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων.