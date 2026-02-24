Πούτιν: «Αναζητούν με κάθε τρόπο να ηττηθεί η Ρωσία, θα το μετανιώσουν»

Σε ομιλία που εκφώνησε με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε πως οι εχθροί της Ρωσίας θα μετανιώσουν εάν πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα και κατηγόρησε την Ουκρανία και τις μυστικές υπηρεσίες της Δύσης ότι τορπιλίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα εναντίον της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει το σφυροκόπημα πόλεων, τις δολιοφθορές υποδομών και τις απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», είπε ενώπιον στελεχών της FSB.

«Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, ο,τιδήποτε. Θα πιέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίο βαθμό και τότε θα το μετανιώσουν», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως επιτεθεί εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων και λιμανιών κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Μόσχα την κατηγορεί για μια σειρά δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Ο Πούτιν, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ανέφερε πως ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Εξέδωσε ένα διάταγμα με στόχο «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών και των σημείων δημοσίων συναθροίσεων, να παρασχεθεί η μέγιστη κάλυψη των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

Αφού έκανε λόγο για πιθανή ουκρανική απειλή εναντίον ρωσικών ενεργειακών αγωγών, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ εστίασε στη ζωτικής σημασίας ενίσχυση της άμυνας των ενεργειακών υποδομών, των αγωγών, κι άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων εν μέσω, όπως είπε, αυξημένων απειλών.

Διέταξε έτσι την υπηρεσία ασφαλείας FSB να εντείνει την προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών της χώρας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, διεξάγονται με τη βοήθεια υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης.

Καταλήγοντας, ζήτησε αυξημένη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διασφάλισης του ψηφιακού χώρου.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR εξέφρασε, νωίτερα, ανησυχία σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Είπε επίσης πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ απειλεί ξανά την Ευρώπη με πυρηνικές επιθέσεις

Νωρίτερα, με πυρηνική επίθεση απείλησε ξανά το Κίεβο και την Ευρώπη ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρωθυπουργός σχολίασε τις πληροφορίες της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία ετοιμάζονταν να παράσχουν στο Κίεβο πυρηνικά όπλα με το πρόσχημα της «πυρηνικής ανάπτυξης», χαρακτηρίζοντάς τες «δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνες», ενώ θα «ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, ο Μεντβέντεφ δεν δίστασε να εξαπολύσει νέες πυρηνικές απειλές, υποστηρίζοντας πως σε ένα τέτοιο σενάριο η Ρωσία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει «οποιαδήποτε όπλα, συμπεριλαμβανομένων μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, εναντίον στόχων στην Ουκρανία».

«Κι, εάν χρειαστεί, εναντίον των χωρών προμηθευτών, οι οποίες θα γίνονταν συνεργοί σε μια πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία. Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι οι στόχοι του δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι στόχοι που έχει θέσει στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν «επιτευχθεί» και ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης.

«Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και γι’ αυτό τον λόγο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Πεσκόφ σχολίασε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στόχους» του πολέμου, δηλώνοντας ωστόσο ότι «πολλοί» από τους στόχους του Κρεμλίνου επιτεύχθηκαν. Διευκρίνισε, δε, ότι ο «βασικός στόχος» της Μόσχας είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.

«Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση»

Ο Πεσκόφ ισχυρίστηκε επίσης ότι η απόφαση των χωρών της Δύσης να παρέμβουν στη σύγκρουση με την Ουκρανία σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με χώρες που η Ρωσία πιστεύει ότι θέλουν να την συντρίψουν.

Μιλώντας ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία κατ’ εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η σύγκρουση συνεχίζεται, αλλά ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

«Ύστερα από την άμεση παρέμβαση σε αυτή τη σύγκρουση από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η ειδική στρατιωτική παρέμβαση de facto μετατράπηκε σε μια πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και χωρών της Δύσης, που είχαν και συνεχίζουν να έχουν τον στόχο της καταστροφής της χώρας μας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ερωτηθείς εάν η Μόσχα πιστεύει πως η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών, ο Πεσκόφ σημείωσε: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε ειρήνη, η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη και σταθερή. Τα πάντα εξαρτώνται τώρα από τις ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου».

Αφού ξεκαθάρισε πως δεν είναι ακόμα σε θέση να πει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία καθώς δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, κατέληξε: «Πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί».