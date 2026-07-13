Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

Έργο της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αποτελεί πλέον η εξιχνίαση της δολοφονίας της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Η 78χρονη Γουίτικαμ εντοπίστηκε νεκρή την περασμένη Πέμπτη, μέσα στο σπίτι της, σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες των αστυνομικών Αρχών, το θύμα έφερε «σοβαρά τραύματα».

Το Σάββατο η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία, έναν 26χρονο Βρετανό λευκό άνδρα στο Ρόδεραμ στη βορειοδυτική Αγγλία. Μια μέρα μετά ο 26χρονος αφέθηκε ελεύθερος και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Μετά από νέες πληροφορίες και στοιχεία, (η αντιτρομοκρατική αστυνομία) ηγείται πλέον των ερευνών για τη φρικτή δολοφονία της Αν Γουίτικαμ», δήλωσε η Μαχμούντ με ανάρτηση στο X.

«Η αστυνομία διεξάγει πολλαπλές έρευνες για να διαπιστώσει τα κίνητρα αυτής της επίθεσης», είπε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει τους βουλευτές αργότερα ημέρα.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προηγουμένως ερευνούσε τη δολοφονία, ανέφερε την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο φόνος ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.