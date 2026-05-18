Βρετανία: Κρυμμένη κοκαΐνη σε φορτίο που ανήκε στην εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν - Στη φυλακή ο οδηγός

Ο οδηγός που κατηγορούνταν στη Βρετανία, για την μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης σε φορτηγό της εταιρείας ρούχων της Κίμ Καρντάσιαν, καταδικάστηκε σήμερα (15/5) από τη βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών αφού αποκαλύφθηκε ότι εκείνος έκρυψε την ουσία.

Υπενθυμίζεται ότι, το ναρκωτικό σε ποσότητα αξίας 8 εκατομμυρίων, εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 από στελέχη των τελωνειακών αρχών στο Χάργουιτς, ένα λιμάνι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, κατά την άφιξή του με φέριμποτ από το Χουκ φαν Χόλαντ, στην Ολλανδία.

Όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το όχημα το οποίο μετέφερε 28 παλέτες ρούχα και εσώρουχα της μάρκας, είχε τότε περάσει από ακτίνες Χ.

«Το φορτίο ήταν νόμιμο και ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας δεν είχαν εμπλακεί στη διακίνηση, όμως (...) μια κρυψώνα είχε ενσωματωθεί στην επένδυση των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου οχήματος», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 90 πακέτα που περιείχαν το καθένα εξ αυτών ένα κιλό κοκαΐνη, εμπορικής αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων στερλινών (8,28 εκατομμυρίων ευρώ)», υπογράμμισε η Υπηρεσία.

Ο οδηγός, αρνήθηκε αρχικά πως γνώριζε για την παρουσία των ναρκωτικών στο φορτηγό, όμως εντέλει δήλωσε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ομολόγησε πως δέχθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά ως αντάλλαγμα για μια αμοιβή ύψους 4.500 ευρώ και έπειτα καταδικάστηκε.

