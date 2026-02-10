Βρετανία: Ο Στάρμερ πεισμώνει με το σκάνδαλο Επστάιν - «Δεν παραιτούμαι, θα αλλάξω ριζικά την κυβέρνηση»

Σε βαρύ πολιτικό κλίμα, ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, δεσμευόμενος να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συγκάλεσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επιχειρώντας να ανακτήσει τον έλεγχο μετά τη σοβαρότερη εσωκομματική κρίση της θητείας του, με αφορμή τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στους βουλευτές των Εργατικών, υπερασπίστηκε ευθέως την ηγεσία του, δηλώνοντας ότι έχει κερδίσει κάθε πολιτική μάχη που έδωσε, από τη μεταρρύθμιση της Εισαγγελίας μέχρι τη μεταμόρφωση του κόμματος που οδήγησε σε σαρωτική εκλογική νίκη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Βρετανία: Και εκεί δίλημμα «Στάρμερ ή χάος»

Τόνισε ότι οι αλλαγές που προαναγγέλλει δεν θα περιοριστούν σε ανακατατάξεις προσώπων στην κυβέρνηση και προειδοποίησε πως δεν θα «φύγει», ούτε θα οδηγήσει τη χώρα σε πολιτικό χάος.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν: Νέα ντοκουμέντα προδίδουν πολεμική ετοιμότητα - Στήνουν φράγματα σε πυρηνικούς σταθμούς

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις του με την κοινοβουλευτική ομάδα δεν ήταν όσο ανοιχτές και συμπεριληπτικές θα έπρεπε, σημειώνοντας ότι όταν οι Εργατικοί στρέφονται εναντίον του εαυτού τους, στρέφονται εναντίον της ίδιας της χώρας.

Αναγνώρισε ότι ο διορισμός του Μάντελσον ήταν λανθασμένος και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, αποτίοντας φόρο τιμής και στον πρώην προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, που αποχώρησε από το Νούμερο Δέκα.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι έχει πίσω του το πιο εργατικό υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία και έθεσε ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα τη σύγκρουση με το Reform UK, χαρακτηρίζοντάς την «μάχη της εποχής μας», την ώρα που πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι κέρδισε μεν πολιτικό χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει τα ρήγματα στο εσωτερικό των Εργατικών.