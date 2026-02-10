Ιράν: Νέα ντοκουμέντα προδίδουν πολεμική ετοιμότητα - Στήνουν φράγματα σε πυρηνικούς σταθμούς

Σειρά από δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν θεωρεί όλο και πιο ρεαλιστικό τον κίνδυνο επίθεσης από τις ΗΠΑ, με τα ντοκουμέντα να καταγράφουν τις προσπάθειες θωράκισης των πυρηνικών του σταθμών.

Ειδικότερα, κατά τους Times o Israel, όλες οι είσοδοι των σηράγγων του πυρηνικού συγκροτήματος του Ισφαχάν στο Ιράν έχουν καλυφθεί με χώμα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί εδώ και καιρό τα πυρηνικά συγκροτήματα του Ιράν, αναφέρει ότι οι εικόνες της Κυριακής (08/02) δείχνουν ότι δύο από τις εισόδους είναι πλέον πλήρως καλυμμένες, ενώ η τρίτη, βορειότερη είσοδος του συγκροτήματος διαθέτει επίσης «πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας».

Ιράν: Πολεμικές προετοιμασίες από το καθεστώς

Η οργάνωση αναφέρει ότι δεν παρατηρείται πλέον κίνηση οχημάτων στις εισόδους. Το ινστιτούτο αναφέρει ότι το Ιράν φαινομενικά ανησυχεί για την πιθανότητα επιθέσεων ή επιδρομών από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ στην εγκατάσταση.

«Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων θα συμβάλει στην αποτροπή τυχόν αεροπορικών επιθέσεων και θα δυσχεράνει επίσης την πρόσβαση των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό», αναφέρει το ινστιτούτο, υποθέτοντας ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά στις σήραγγες για να τα προστατεύσει.

«Τέτοιου είδους προετοιμασίες παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση Midnight Hammer που έπληξε εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν», αναφέρει ακόμα.

Πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που σχετίζονταν με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη Ισφαχάν ήταν γνωστή κυρίως για την παραγωγή ουρανίου σε αέρια μορφή, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρικούς διαχωριστές για να υποβληθεί σε φυγοκέντρηση και καθαρισμό.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Ιράν να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτρέψει τις απειλές για αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις λόγω της καταστολής των διαδηλωτών στη χώρα.