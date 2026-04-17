Βρετανία: Πιέσεις για παραίτηση Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις Μάντελσον - Επστάιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναζητεί σήμερα διέξοδο από την κρίση που έχουν προκαλέσει οι νέες αποκαλύψεις για τον διορισμό του πρώην πρεσβευτή στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταιν, εξαιτίας των οποίων η αντιπολίτευση ζητεί για μία ακόμη φορά την παραίτησή του.

Κληθείς να δώσει εξηγήσεις και κατηγορούμενος ότι είπε ψέματα στο κοινοβούλιο, ο επικεφαλής των Εργατικών αποφάσισε να αποπέμψει τον πλέον υψηλόβαθμο δημόσιο λειτουργό του Φόρεϊν Όφις, τον Όλι Ρόμπινς, βασικό σύμβολο και επικεφαλής των διπλωματικών υπηρεσιών στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρόμπινς αποπέμφθηκε διότι η υπηρεσία του δεν ενημέρωσε τον Στάρμερ ότι ο λόρδος Μάντελσον δεν πέρασε τον έλεγχο ασφαλείας προκειμένου να μπορέσει να διοριστεί πρεσβευτής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Στάρμερ και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον σερ Όλι Ρόμπινς και κατά συνέπεια αποπέμφθηκε.

Η απόφαση ελήφθη αφού εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι το Φόρεϊν Όφις επέτρεψε στον Μάντελσον να αναλάβει το πόστο του πρεσβευτή «παρά την αντίθετη γνωμάτευση» της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ούτε ο Βρετανός πρωθυπουργός ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης «είχαν γνώση» των πληροφοριών αυτών «πριν την αρχή της εβδομάδας».

Η ανακοίνωση ότι ο λόρδος Μάντελσον διορίζεται στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο πρόσωπό του, ενώ ανέλαβε επισήμως καθήκοντα στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Μόλις επτά μήνες αργότερα αποπέμφθηκε λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στάρμερ έχει δεχθεί πιέσεις να παραιτηθεί καθώς κατηγορείται πως παραπλάνησε το κοινοβούλιο όταν ισχυρίστηκε ότι ακολουθήθηκε η προσήκουσα διαδικασία για τον διορισμό Μάντελσον και ότι δεν γνώριζε το πλήρες εύρος των σχέσεων του λόρδου με τον Έπσταιν.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ εκτίμησε χθες στο Χ ότι «ο Στάρμερ πρόδωσε την εθνική ασφάλεια» και κατά συνέπεια «πρέπει να παραιτηθεί».

Ο Εντ Ντέιβι, επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, δήλωσε: «αν ο Κιρ Στάρμερ παραπλάνησε το Κοινοβούλιο και είπε ψέματα στον βρετανικό λαό, πρέπει να φύγει».

Ωστόσο ο Βρετανός υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε σήμερα στο BBC ότι ο πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και τόνισε ότι το μέλλον του δεν απειλείται από την υπόθεση.

«Αποδιοπομπαίος τράγος»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, ο Τζέιμς Κλέβερλι, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι χρησιμοποίησε τον Ρόμπινς ως «αποδιοπομπαίο τράγο», εκτιμώντας ότι είναι αδύνατο αυτός να ενήργησε κατά παράβαση της αρνητικής γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας χωρίς να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, που ήταν υπουργός Εξωτερικών την περίοδο των γεγονότων, δεν έχει κάνει δηλώσεις δημοσίως.

Τον Φεβρουάριο, μετά την αποπομπή Μάντελσον από τη θέση του πρεσβευτή, ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη για την υπόθεση, ιδίως από τα θύματα του Έπσταιν, και εξέφρασε τη λύπη του για τον διορισμό του λόρδου. Αμέσως μετά παραιτήθηκαν ο επικεφαλής του προσωπικού και ο διευθυντής επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αφορούν τον διορισμό του Μάντελσον, το πρώτο μέρος των οποίων δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο.

Τα έγγραφα αυτά ανέφεραν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για τον «κίνδυνο» που δημιουργούσαν οι δεσμοί του Μάντελσον με τον Έπσταιν πριν τον διορισμό του πρώτου.

Εξάλλου η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έρευνα για τον πρώην πρεσβευτή και πραγματοποίησε έρευνα σε δύο από τις κατοικίες του, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα του φακέλου Έπισταιν. Σε αυτά αναφερόταν ότι ο Μάντελσον άφησε να διαρρεύσουν στον πρώην χρηματιστή κυβερνητικά έγγραφα, κυρίως όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, από το 2008 ως το 2010.