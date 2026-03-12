Βρετανία: Πιέσεις σε Meta, TikTok, Snap και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά

Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι πλατφόρμες των social media για να μην χρησιμοποιούν παιδιά τις υπηρεσίες τους. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και οι ρυθμιστικές αρχές ιδιωτικότητας προειδοποίησαν ότι οι εταιρείες δεν επιτυγχάνουν να επιβάλουν οι ίδιες κανονισμούς για το κατώτερο όριο ηλικίας.

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την κυβέρνηση να μελετά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πρόσβασης σε τέτοιες πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών - αντικατοπτρίζοντας μια κίνηση της Αυστραλίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Το Γραφείο Επικοινωνιών (Ofcom) και το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) δήλωσαν ότι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις αλγοριθμικές ροές δεδομένων που εκθέτουν τα παιδιά σε επιβλαβές ή εθιστικό περιεχόμενο.

«Αυτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι γνωστές, αλλά δεν καταφέρνουν να θέσουν την ασφάλεια των παιδιών στο επίκεντρο των προϊόντων τους», δήλωσε η Μέλανι Ντόους, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom.

«Αυτό πρέπει τώρα να αλλάξει γρήγορα, αλλιώς η Ofcom θα δράσει», προειδοποίησε η ίδια.

Πιέσεις για εργαλεία που θα διασφαλίσουν τη μη χρήση από ανήλικους

Στην τελευταία φάση εφαρμογής του Βρετανικού Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η Ofcom κάλεσε το Facebook και το Instagram - και τα δύο ανήκουν στην Meta - καθώς και το Roblox, το Snapchat, το TikTok της ByteDance και το YouTube της Alphabet να παρουσιάσουν έως τις 30 Απριλίου πώς θα αυστηροποιήσουν τους ελέγχους ηλικίας, θα περιορίσουν την επαφή αγνώστων με παιδιά, θα κάνουν τις ροές δεδομένων ασφαλέστερες και θα σταματήσουν να δοκιμάζουν νέα προϊόντα σε ανηλίκους.

Το ICO εξέδωσε ξεχωριστά ανοιχτή επιστολή στις ίδιες πλατφόρμες, καλώντας τες να υιοθετήσουν «σύγχρονα, βιώσιμα» εργαλεία διασφάλισης ηλικίας για να εμποδίσουν άτομα κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτά.

«Υπάρχει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία στα χέρια σας, επομένως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», δήλωσε ο Πολ Άρνολντ, ο διευθύνων σύμβουλος του ICO.

Eκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ανίχνευσης και εκτίμησης ηλικίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τοποθετεί εφήβους σε λογαριασμούς με ενσωματωμένες προστασίες. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η ηλικία θα πρέπει να επαληθεύεται «κεντρικά σε επίπεδο καταστήματος εφαρμογών», ώστε οι οικογένειες να μην χρειάζεται να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες πολλές φορές.

Eκπρόσωπος του YouTube δήλωσε ότι η πλατφόρμα προσφέρει εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία και «εξεπλάγη που είδε την Ofcom να απομακρύνεται από μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο», προτρέποντας την ρυθμιστική αρχή να επικεντρωθεί σε «υπηρεσίες υψηλού κινδύνου» που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο.

Τα Roblox, Snapchat και TikTok δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ofcom μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε εταιρείες έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων τους, ενώ το ICO μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Η εποπτική αρχή απορρήτου επέβαλε τον περασμένο μήνα πρόστιμο σχεδόν 14,5 εκατομμυρίων λιρών στο Reddit για παράνομη επεξεργασία δεδομένων παιδιών και επειδή δεν εισήγαγε ουσιαστικούς ελέγχους ηλικίας.