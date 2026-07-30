Σοβαρό αεροπορικό περιστατικό σημειώθηκε κατά την προσγείωση πτήσης της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο σοβαρά «παρ' ολίγον ατυχήματα» των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το περιστατικό αφορά την πτήση BA919, η οποία είχε απογειωθεί από το Ντίσελντορφ με προορισμό το Χίθροου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση και ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την περιοχή του Κάναρι Γουόρφ, προέκυψε σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πηγές που επικαλούνται βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι λανθασμένος χειρισμός από τον συγκυβερνήτη ανάγκασε τον κυβερνήτη να επέμβει άμεσα, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του Airbus A320 ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα.

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Ειδικοί στον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στην εφημερίδα The Sun ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε «hull loss», όρος που χρησιμοποιείται όταν ένα αεροσκάφος καταστρέφεται ολοσχερώς ή υφίσταται τόσο σοβαρές ζημιές ώστε να μην μπορεί να επισκευαστεί. Οι ίδιοι χαρακτήρισαν το συμβάν ως «το πιο σοβαρό παρ' ολίγον ατύχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και χρόνια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να πλησίασε σε κατάσταση απώλειας στήριξης (stall), με τον κυβερνήτη να ακυρώνει τις αρχικές εντολές του συγκυβερνήτη και να επαναφέρει τον ασφαλή έλεγχο του αεροσκάφους.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης φέρεται να έχει λάβει άδεια λόγω του έντονου ψυχολογικού στρες που προκάλεσε το συμβάν.