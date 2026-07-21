Συνετρίβη το 1952 και βρέθηκε τώρα: Η μοιραία πτήση της Pan Am που άλλαξε τους κανόνες της αεροπορίας

Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή ενός αεροσκάφους της Pan Am στη θάλασσα, στα ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο, που κόστισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς αεροπορικής ασφάλειας, ερευνητική ομάδα εντόπισε τα συντρίμμια του στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.

Το Air/Sea Heritage Foundation, σε συνεργασία με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων και η εκπομπή «Expedition Unknown» του Discovery Channel, ανακοίνωσε ότι τον περασμένο μήνα εντόπισε το ναυάγιο του αεροσκάφους «Clipper Endeavor» της Pan Am στα ανοικτά της βόρειας ακτής του Πουέρτο Ρίκο.

Ο εντοπισμός, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτόνομου υποβρύχιου drone, έδωσε τέλος σε ένα μυστήριο που διαρκούσε επί δεκαετίες σχετικά με το ακριβές σημείο όπου κατέληξε το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4, αφού συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου 1952. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Παρότι όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση στη θάλασσα, τελικά διασώθηκαν μόλις 17 άνθρωποι. Όπως αναφέρει το CNN, οι υπόλοιποι χάθηκαν όταν το αεροσκάφος βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ερευνητές απέδωσαν τότε τον μεγάλο αριθμό θυμάτων, μεταξύ άλλων, στην απουσία ενημέρωσης των επιβατών για τις διαδικασίες ασφαλείας πριν από την απογείωση, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αεροπορία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και ενθουσιασμένοι από αυτή την ανακάλυψη, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε βαθύ σεβασμό θυμούμενοι όσα συνέβησαν σε εκείνο το σημείο πριν από τόσα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος και συνιδρυτής του Air/Sea Heritage Foundation, Ρας Μάθιους.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε αρχικά από την εκπομπή «Today» του NBC.

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Πώς εντοπίστηκε το αεροσκάφος

Η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησε σόναρ υψηλής ανάλυσης για να εντοπίσει τα συντρίμμια σε βάθος περίπου 610 μέτρων (2.000 ποδιών) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις 2 Ιουνίου.

Το αεροσκάφος βρέθηκε σπασμένο σε δύο μεγάλα τμήματα. Μετέπειτα φωτογραφική έρευνα επιβεβαίωσε οριστικά την ταυτότητά του, καθώς στις εικόνες διακρίνεται ακόμη καθαρά το εμβληματικό φτερωτό λογότυπο της Pan American καθώς και το όνομα του αεροσκάφους.

Το Discovery Channel σκοπεύει να παρουσιάσει την ιστορία της ανακάλυψης σε επεισόδιο της εκπομπής «Expedition Unknown» αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, το Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται με τις αρχές του Πουέρτο Ρίκο προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του σημείου όπου βρίσκονται τα συντρίμμια, ενώ προωθεί και τη δημιουργία μνημείου στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη ενημερωθεί οι οικογένειες που επλήγησαν άμεσα από το δυστύχημα, καθώς και οι δύο μοναδικοί εν ζωή επιζώντες που είναι γνωστό ότι ζουν μέχρι σήμερα.

Το δυστύχημα που άλλαξε τους κανόνες της αεροπορίας

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Νέα Υόρκη, έχασε και τους δύο κινητήρες της δεξιάς πτέρυγας λίγο μετά την απογείωση, σύμφωνα με το Pan Am Historical Foundation. Ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση λίγα λεπτά αργότερα.

Αν και το αεροσκάφος διέθετε σωσίβια και σωστικές λέμβους για όλους τους επιβαίνοντες, επικράτησε χάος. Δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες ασφαλείας, υπήρχαν γλωσσικά εμπόδια μεταξύ πληρώματος και επιβατών, ενώ δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης. Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά το αεροσκάφος είχε βυθιστεί.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Ακτοφυλακής και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, διασώθηκαν μόνο 12 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στην επίσημη έκθεσή του για το δυστύχημα του 1952, το Civil Aeronautics Board, πρόδρομος της σημερινής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρότεινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των επιβατών σε πτήσεις πάνω από θαλάσσιες διαδρομές.

Μεταξύ των αλλαγών που υιοθετήθηκαν ήταν η υποχρεωτική ενημέρωση των επιβατών πριν από κάθε πτήση για τη θέση και τη χρήση των σωσιβίων, των σωστικών λέμβων και των εξόδων κινδύνου.

«Κάθε φορά που επιβιβάζεστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, είστε ασφαλέστεροι χάρη σε όσα συνέβησαν στο "Clipper Endeavor" και στους επιβάτες του πριν από τρία τέταρτα του αιώνα», δήλωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Expedition Unknown», Τζος Γκέιτς.

