Έλεγχοι σε εκατοντάδες Boeing για λάθος τοποθέτηση καθισμάτων - Μπορεί να κινδυνεύσουν επιβάτες

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα (27/07) ότι τα καθίσματα σε εκατοντάδες αεροσκάφη Boeing 737 MAX είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα και πρέπει να επισκευαστούν.

Και δεν πρόκειται για αθώο λάθος καθώς, όπως επισημάνθηκε, μπορεί να τραυματιστούν επιβάτες σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτη προσγείωση.

Γίνεται λόγος για πρόβλημα σε 453 αεροσκάφη, που είναι καταχωρημένα στις ΗΠΑ.

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Η Υπηρεσία ενημέρωσε ότι έλαβε «αναφορά ότι ορισμένα σύνολα καθισμάτων επιβατών δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά στις γραμμές τους».

Από την πληροφορία αυτή εξάγεται το συμπέρασμά ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα και 69 σειρές καθισμάτων λάθος τοποθετημένες. Για κάθε σειρά, απαιτείται περίπου μία ώρα εργασίας.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να λυθεί τελικά το ζήτημα, ενώ η ίδια η Boeing δεν έχει προχωρήσει σε κανένα σχόλιο.