Βρέθηκε τελικά ο Zodiac; Ο κώδικας του serial killer κρύβει όλες τις απαντήσεις

Η υπόθεση του serial killer γνωστού ως Zodiac, που σκόρπισε τον τρόμο στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι παίρνει νέα τροπή, με την αστυνομία του Λος Άντζελες να ξεσκονίζει το αρχείο της υπόθεσης, ύστερα από τις εξελίξεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σε δημοσίευμά της η Daily Mail επανέρχεται στο ζήτημα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες, μετά και από αποκαλύψεις που είχε κάνει προ μηνών σχετικά με σύνδεση του Zodiac με τη δολοφονία της Elizabeth Short στο Λος Άντζελες, υπόθεσης γνωστής ως Black Dahlia.

Ο Zodiac, να σημειωθεί, δολοφόνησε τουλάχιστον πέντε άτομα στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο μεταξύ Δεκεμβρίου 1968 και Οκτωβρίου 1969.

Ιδιωτικός ερευνητής ονόματι Alex Baber είχε αναφέρει στο μέσο πως ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού είναι πίσω και απ΄όλες τις δολοφονίες.

Ο Marvin Margolis, γνωστός και ως Marvin Merrill, κατονομάζεται ως το άτομο που εξαπέλυσε τις φονικές επιθέσεις στη χώρα.

Ο Martin Mojarro, ντετέκτιβ του LAPD φαίνεται πως επιβεβαίωσε πως γίνεται μία διασταύρωση των στοιχείων και επεσήμανε πως η υπηρεσία θα ελέγξει τα αποτυπώματα του Margolis για να επιβεβαιώσει ή διαψευστεί πως ήταν εκείνος ο serial killer.

O Baber, να σημειωθεί, είχε ισχυριστεί πως αποκρυπτογράφησε τον 13 χαρακτήρων κώδικα του Zodiac, που έλαβε το San Francisco Chronicle το 1970 και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται το όνομα του αιμοσταγή δολοφόνου.

Στο πλαίσιο της προσωπικής του έρευνας, εντόπισε διάφορα στοιχεία για το πρόσωπο του υπόπτου, αλλά τώρα τελευταία βρήκε και αποτυπώματά του, που μπορεί να αναλυθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

«Μας έδωσαν τα αποτυπώματα. Είμαι ευγνώμων που αποφάσισαν να μας τα δώσουν» είπε ο ντετέκτιβ Mojarro, ένας από τους δύο αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση Black Dahlia, που χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 1940.

Ερωτήθηκε για το τι στοιχεία έχουν ήδη στην κατοχή τους για τον φόνο, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σκίτσο του serial killer ​Zodiac | Wikimedia Commons

Όμως, παραδέχθηκε πως υπάρχουν «αρκετά αποτυπώματα», συμπεριλαμβανομένων δύο σε ένα δέμα που έστειλε ο δράστης στο ανακριτικό γραφείο, δύο μέρες μετά το έγκλημα κατά της ζωής της Short.

Στο δέμα υπήρχαν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως το πιστοποιητικό γέννησής της, με τον αποστολέα να γράφει: «Αυτά είναι τα αντικείμενα της Black Dahlia. Θα ακολουθήσει επιστολή».

Παρότι ο αστυνομικός δεν θέλησε να αποκαλύψει εάν υπάρχουν και στοιχεία DNA, επεσήμανε πως μία τέτοια ανάλυση θα μπορούσε να δώσει οριστικό τέλος στην έρευνα καθώς τα στοιχεία είναι ελάχιστα και η αλλοίωσή τους θα έκλεινε τον φάκελο.

Παράλληλα δήλωσε σκεπτικός για το κατά πόσο ο Zodiac και ο δράστης του φόνου της Black Dahlia είναι το ίδιο πρόσωπο, λέγοντας πως χρειάζεται απτά στοιχεία για να το πιστέψει.

Σημειώνεται πως η Elizabeth Short βρέθηκε νεκρή το 1947, με τον δράστη να την έχει διαμελίσει και να έχει χαράξει ένα χαμόγελο στα μάγουλά της.

Ο Margolis ήταν βασικός ύποπτος καθώς είχε έναν σύντομο δεσμό μαζί της, συζούσαν και είχε την απαιτούμενη ιατρική εμπειρία για να βεβηλώσει το σώμα της κατ΄αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν κινήθηκε ποτέ δίωξη σε βάρος του.