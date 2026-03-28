Ο δράκος της Θράκης: Ο ασύλληπτος serial killer που θεωρείται ο Έλληνας Zodiac

Μέχρι και σήμερα η υπόθεση παραμένει άλυτη. Η δράση του «δράκου της Θράκης» όπως είχε χαρακτηριστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σκόρπισε τρόμο σε Έβρο και Ροδόπη, αλλά η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στα ίχνη του.

Παραμένει ένας άγνωστος serial killer που άφησε πίσω του 9 νεκρούς αλλά και ελάχιστα στοιχεία που να προδίδουν την ταυτότητά του. Μάλιστα τα ΜΜΕ της εποχής τον παρομοίαζαν με τον διαβόητο Zodiac, καθώς ακολουθούσε και αυτός ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Τα μέσα που είχαν οι Αρχές τότε στη διάθεσή τους δεν μπορούν να συγκριθούν με τα σημερινά και έτσι ο μανιακός δολοφόνος που στόχευε ζευγάρια στους επαρχιακούς δρόμους της Θράκης έκρυψε τα ίχνη του και παραμένει ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο σκοτεινά -ανοικτά- κεφάλαια της ελληνικής εγκληματολογίας.

Το «φάντασμα» που σκόρπισε τρόμο στη Θράκη

Όλα άρχισαν το καλοκαίρι του 1988 όταν οι πρώτες ανεξήγητες δολοφονίες άρχισαν να καταγράφονται στην περιοχή της Θράκης. Οι επιθέσεις σημειώνονταν κυρίως σε απομονωμένα σημεία, κατά μήκος του οδικού άξονα από την Καβάλα έως τον Έβρο.

Τα θύματα δεν ήταν τυχαία. Στην πλειονότητά τους επρόκειτο για ζευγάρια που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητα ή είχαν σταματήσει σε ερημικές τοποθεσίες. Ο δράστης χτυπούσε γρήγορα, μεθοδικά και χωρίς να αφήνει πίσω του στοιχεία.

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά τη δολοφονία, ο Δράκος της Θράκης, έκαιγε τα οχήματα των θυμάτων, καταστρέφοντας κάθε πιθανό αποδεικτικό στοιχείο. Το μοτίβο αυτό, επαναλαμβανόμενο και σχεδόν τελετουργικό, έκανε τις αρχές να μιλούν για έναν κατά συρροή δολοφόνο με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Στις 30 Αυγούστου του 1988 σκότωσε την 23χρονη φοιτήτρια Φανή Π. και τραυμάτισε σοβαρά τον φίλο της Γιώργο Κ. Τους εντόπισε σε ερημική περιοχή και τους πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.

Τα Μέσα τότε έκαναν λόγο για ένα «νέο στυγερό έγκλημα στην περιοχή» καθώς είχε προηγηθεί και ένα ακόμη στη Σαμοθράκη. Ωστόσο η συγκεκριμένη δολοφονική επίθεση ήταν η αρχή του νήματος.

Εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, Πέμπτη 1η/9/1988

Ο δράκος χτύπησε σχεδόν ένα μήνα μετά, στην Κομοτηνή. Επιτέθηκε και πάλι σε ένα νεαρό ζευγάρι (Βαγγέλης Κ. και Γκαμπριέλα Φ.) και μάλιστα φέρεται να βίασε την κοπέλα αφού την είχε σκοτώσει! Οι έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ο δράστης ήταν το ίδιο πρόσωπο.

Για λίγους μήνες σίγησε, ενώ σε αυτό το διάστημα οι αρχές προσήγαγαν δεκάδες υπόπτους χωρίς όμως να βρουν κάτι εναντίον τους. Μέχρι και αστυνομικοί επιστρατεύθηκαν ως «δόλωμα» χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν πλέον ο... Δράκος της Θράκης.

Το επόμενο χτύπημά του θα έρθει τον Ιούλιο του 1989. Αυτή τη φορά τα θύματα δεν ήταν ζευγάρι αλλά ο Αντώνης Ζ. και μητέρα του που τους εντόπισε σε έναν παράδρομο της Εθνικής οδού για την Αλεξανδρούπολη. Για να σβήσει τα ίχνη του έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο...

Ο μάρτυρας που τον είδε

Μέχρι και τον Νοέμβριο δεν θα κάνει άλλη κίνηση. Ως τις 6/11 όταν θα σκοτώσει ένα ανδρόγυνο, τον Βασίλη Τ. και τη σύζυγό του Μαρία, μέσα στο αυτοκίνητό τους. Είναι ημέρα των εκλογών σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Τα θύματα ταξίδευαν για να ψηφίσουν...

Εφημερίδα Έθνος, 8/11/1989

Οι νέες έρευνες της αστυνομίας θα οδηγήσουν σε έναν 50χρονο που διατείνεται πως τον είδε να απομακρύνεται. Για πρώτη φορά, η αστυνομία πίστεψε ότι ίσως τον πλησιάζει... Ο ίδιος θα δώσει στοιχεία στις Αρχές, μεταξύ των οποίων και τον αριθμό του αυτοκινήτου, και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν αστυνομικοί, πρόκειται για μετανάστη.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως «ο δολοφόνος πλησιάζει τα θύματά του με σβησμένα τα φώτα, και στη συνέχεια αφού τα ακινητοποιεί τα εξαναγκάζει με την απειλή της καραμπίνας να προβούν σε ερωτικές περιπτύξεις κατά τη διάρκεια των οποίων τα εκτελεί εν ψυχρώ» (εφημερίδα Έθνος, 8/11/1989, σελίδα 21).

Η ανικανότητα της Αστυνομίας να φτάσει στα ίχνη του είχε σκορπίσει τον τρόμο σε όλους όσοι κινούνταν στους δρόμους της ευρύτερης περιοχής. Υπήρχαν μαρτυρίες πως οι οδηγοί απέφευγαν τους σκοτεινούς δρόμους, και αν έβλεπαν πίσω τους άλλο αυτοκίνητο με οδηγό άντρα, τρομοκρατούνταν.

Η τελευταία δολοφονία και η εξαφάνιση

Το καλοκαίρι του 1990 (συνήθιζε να χτυπά καλοκαίρι κάτι που είχε οδηγήσει τις αρχές στις σκέψεις πως ήταν παραθεριστής) θα ξεκόψει το νήμα της ζωής σε δύο ακόμη ανθρώπους. Ο Ντράγκαν Ερ. και η φίλη του θα βρίσκονταν νεκροί μέσα στο απανθρακωμένοι αυτοκίνητο τους, μια Mercedes με σερβικές πινακίδες.

Εφημερίδα Μακεδονία, Παρασκευή 27/7/1990

Δράκος της Θράκης: Ένας «αόρατος» δολοφόνος

Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, οι περιορισμένες τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής και πιθανές λανθασμένες εκτιμήσεις για το προφίλ του δράστη συνέβαλαν στο να χαθούν κρίσιμα στοιχεία.

Μέχρι σήμερα, παραμένουν ανοιχτά βασικά ερωτήματα:

Επρόκειτο για έναν μόνο δράστη ή για περισσότερους;

Ποιο ήταν το κίνητρό του;

Σταμάτησε ή απλώς δεν εντοπίστηκε ξανά;

Με το πέρασμα των χρόνων, η υπόθεση γέννησε πολλές θεωρίες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο δράστης είχε στρατιωτική ή αστυνομική εκπαίδευση, λόγω της μεθοδικότητάς του. Άλλοι εκτίμησαν ότι ίσως επρόκειτο για άτομο που γνώριζε καλά την περιοχή.

Υπάρχουν ακόμη και σενάρια που θέλουν τον «Δράκο» να σταμάτησε απότομα είτε λόγω θανάτου είτε επειδή φυλακίστηκε για άλλο αδίκημα.

Σήμερα, περισσότερα από 30 χρόνια μετά, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός. Ο «Δράκος της Θράκης» εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους λίγους serial killers στην Ελλάδα που δεν συνελήφθη ποτέ.

Η σύνδεση με τον Zodiac

Όσο οι έρευνες δεν έφερναν αποτέλεσμα και η ταυτότητά του δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί, γεννήθηκε η σύγκριση με τον διαβόητο Zodiac. Όχι μόνο λόγω του ότι δεν εντοπίστηκε ποτέ, αλλά κυρίως εξαιτίας της ψυχρής, επαναλαμβανόμενης μεθόδου και της αίσθησης ότι ο δράστης είχε τον πλήρη έλεγχο.

«Πρωταγωνιστής» στη 10η Εντολή

Ο «Δράκος της Θράκης» ενσωματώθηκε και σε επεισόδιο της 10ης Εντολής, έστω και με πολλές... υποθέσεις. Πρόκειται για το επεισόδιο «Ο συλλέκτης» και παρακολουθούμε την ιστορία ενός οικογενειάρχη, ο οποίος παρά την αντίρρησή και την άρνησή του, κατηγορήθηκε πως είναι ο Δράκος. Όταν αφέθηκε ελεύθερος, διαπίστωσε πως όλοι τον είχαν εγκαταλείψει.