«Βρωμιάρες σκύλες, θα τις διώξουμε»: Σάλος με τα σχόλια της Μπριζίτ Μακρόν για φεμινίστριες

Φεμινιστικές οργανώσεις εξέφρασαν την οργή τους τη Δευτέρα μετά την κυκλοφορία βίντεο που δείχνει την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, να χρησιμοποιεί χυδαίους χαρακτηρισμούς εναντίον ακτιβιστών που διέκοψαν την παράσταση ενός κωμικού που έχει κατηγορηθεί για βιασμό.

Η ομάδα της πρώτης κυρίας δήλωσε ότι σκόπευε να επικρίνει τη «ριζοσπαστική μέθοδο» διαμαρτυρίας τους. Οι ακτιβιστές διέκοψαν το Σάββατο το stand-up show του 51χρονου Άρι Αμπιτάν, φορώντας μάσκες του ηθοποιού με την επιγραφή «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής».

Μια γυναίκα το 2021 κατηγόρησε τον ηθοποιό για βιασμό, αλλά το 2023 οι ερευνητές έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, αναφέρει το France 24.

🔴🇫🇷VIDÉO - « S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors », a lancé Brigitte #Macron en s’adressant à l’humoriste Ary #Abittan [qui a été accusé de viol en 2021] et dont le spectacle a été interrompu par des féministes, samedi dernier.pic.twitter.com/Ha3i3G45Ss — Brèves de presse (@Brevesdepresse) December 8, 2025

Μπριζίτ Μακρόν: «Θα τις διώξουμε, βρωμοσκύλες»

Η Μπριζίτ Μακρόν πήγε την Κυριακή να δει την παράσταση με την κόρη της Τιφαίν Οζιέρ και μίλησε με τον Αμπιτάν πριν ανέβει στη σκηνή, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Public τη Δευτέρα.

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει ο Άμπιταν στο βίντεο.

«Αν έρθουν αυτές οι βρωμοσκύλες θα τις διώξουμε», ακούγεται να απαντά χαιρέκακα η Μπριζίτ Μακρόν, χρησιμοποιώντας τη χυδαία έκφραση «sales connes» στα γαλλικά.

Η φεμινιστική ομάδα πίσω από τη δράση του Σαββάτου, #NousToutes (κυριολεκτικά «Όλοι μας») στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέτρεψε την προσβολή σε hashtag και πολλές αναρτήσεις την κοινοποίησαν σε ένδειξη υποστήριξης.

La femme d'un président de la République ne devrait pas parler comme ça. #salesConnes https://t.co/AcriC0hM7W — 🖊️Claudine Cordani (@ClaudineCordani) December 8, 2025

Μεταξύ αυτών που το χρησιμοποίησαν ήταν η ηθοποιός Τζούντιθ Γκοντρές, η οποία έχει γίνει φεμινιστικό είδωλο από τότε που κατηγόρησε δύο σκηνοθέτες για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη και ζήτησε να τερματιστεί αυτή η συμπεριφορά στον πολιτιστικό τομέα της Γαλλίας.

«Κι εγώ είμαι μια ηλίθια σκύλα», έγραψε στο Instagram.

Μια ακτιβίστρια που συμμετείχε στη δράση και η οποία έδωσε το ψευδώνυμο Γκουέν για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι η συλλογικότητα ήταν «βαθιά σοκαρισμένη και σκανδαλισμένη» από τη γλώσσα της Μπριζίτ Μακρόν.

«Είναι άλλη μια προσβολή προς τα θύματα και τις φεμινιστικές ομάδες», είπε.

Η ομάδα της πρώτης κυρίας υποστήριξε ότι τα λόγια της θα πρέπει να θεωρηθούν ως «κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου που χρησιμοποίησαν όσοι διέκοψαν την παράσταση».