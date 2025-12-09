Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα «νεκροταφείο» δημοσιογράφων: Δολοφόνησε τους μισούς παγκοσμίως

Συνολικά 67 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά την άσκηση ή εξαιτίας του επαγγέλματός τους σε διεθνές επίπεδο σ’ έναν χρόνο, σχεδόν οι μισοί από αυτούς στη Γάζα, όπου βρίσκονταν «υπό τα πυρά των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ».

Τα παραπάνω καταγγέλλει η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) στον ετήσιο απολογισμό της για το 2025 που δημοσιοποιεί σήμερα, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

«Ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν παρουσίασε νέα αύξηση, εξαιτίας εγκληματικών πρακτικών ενόπλων δυνάμεων, τακτικών ή μη, και του οργανωμένου εγκλήματος», καταγγέλλει η οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Ισραήλ - «Ο χειρότερος εχθρός των δημοσιογράφ»

Έξι ημέρες μετά την καταδίκη του Γάλλου δημοσιογράφου Κριστόφ Γκλεζ σε επτά χρόνια κάθειρξης μετά την εκδίκαση της έφεσής του στην Αλγερία, όπου κρίθηκε πως ήταν «απολογητής» της τρομοκρατίας, η RSF κάνει λόγο για 503 κρατούμενους δημοσιογράφους σε 47 χώρες του κόσμου (121 στην Κίνα, 48 στη Ρωσία, 47 στη Μιανμάρ).

Η οργάνωση μετρά εξάλλου 135 δημοσιογράφους η τύχη των οποίων αγνοείται, κάποιων για πάνω από 30 χρόνια, και 20 δημοσιογράφων που κρατούνται όμηροι, στην πλειονότητά τους στη Συρία και στην Υεμένη.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αρχικά έκαναν λόγο για 49 δολοφονίες δημοσιογράφων το 2023, δημοσιοποιώντας έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς που είχαν καταγράψει σε είκοσι χρόνια, όμως η γενοκτονία που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, τον αύξησε, τόσο το 2024 (66, κατά αναθεωρημένο απολογισμό της RSF) όσο και το 2025 (67).

«Ιδού πού οδηγεί το μίσος για τους δημοσιογράφους, ιδού πού οδηγεί η ατιμωρησία», ανέφερε η Αν Μποκαντέ, στέλεχος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σήμερα το «αληθινό διακύβευμα» είναι «οι κυβερνήσεις να επενδύσουν εκ νέου στην υπόθεση της προστασίας των δημοσιογράφων» και να μην τους μετατρέπουν «σε στόχους», πρόσθεσε.

Με τουλάχιστον 29 εργαζόμενους μέσων ενημέρωσης να δολοφονούνται τους τελευταίους δώδεκα μήνες στη Γάζα καθώς ασκούσαν το επάγγελμά τους και τουλάχιστον 220 από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σκοτώθηκαν ενώ δεν έκαναν τη δουλειά τους εκείνη τη στιγμή, «ο ισραηλινός στρατός είναι ο χειρότερος εχθρός των δημοσιογράφων», αναφέρει η RSF.