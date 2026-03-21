Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε βάση στον Ινδικό: «Χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή εξετάζει ο Τραμπ», λέει το CBS

Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr το Σάββατο.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς προς τη βάση, αλλά ότι δεν την έπληξαν.

Το Mehr δήλωσε ότι η στόχευση της βάσης ήταν ένα «σημαντικό βήμα... που δείχνει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι πέρα ​​από αυτό που είχε φανταστεί προηγουμένως ο εχθρός».

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίας δύναμης στο Ιράν

Παράλληλα, μια ανησυχητική αποκάλυψη έγινε από το CBS, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχους αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στη Mέση Ανατολή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος και το Πεντάγωνο «είχαν προβλέψει ότι θα χρειαστούν τέσσερις με έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Με τις ενισχύσεις από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία καθ’ οδόν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το CBS συνοψίζει ότι η ομάδα Πεζοναυτών που αναχώρησε από την Ιαπωνία αναμένεται σε πέντε έως επτά ημέρες, ενώ περίπου 2.500 πεζοναύτες αναμένονται σε τουλάχιστον 30 ημέρες στη Μέση Ανατολή, αφού νωρίτερα ανακοινώθηκε αποστολή ενισχύσεων.

O σχεδιασμός, όπως αναφέρει, έχει επικεντρωθεί στην πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων από την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, την επίλεκτη στρατιωτική μονάδα που έχει αναλάβει τις πιο ευαίσθητες αποστολές κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, έκανε λόγο για αποκλιμάκωση στο Ιράν, τη στιγμή που την ίδια μέρα είπε αυστηρά όχι σε μια εκεχειρία.

«Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε να περιορίσουμε σταδιακά τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθησε στη Μέση Ανατολή εναντίον του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», έγραψε χθες το βράδυ στο Truth Social.

Ωστόσο η δήλωσή του χαρακτηρίστηκε αντιφατική καθώς, λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικάνος πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Δεν θέλω εκεχειρία». «Δεν κάνεις εκεχειρία όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις τον αντίπαλο», τόνισε.