CBS: Οι ΗΠΑ κάνουν προετοιμασίες για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου επεξεργάζονται σενάρια για ενδεχόμενη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση των σχετικών συζητήσεων και επικαλείται το CBS.

Ανώτατοι διοικητές έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα προετοιμασίας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ισραήλ. Παρότι μελετάται η πιθανότητα ανάπτυξης στρατευμάτων, παραμένει ασαφές υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να δοθεί τελικά σχετική εντολή.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι δεν σκοπεύει να στείλει στρατεύματα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ακόμη κι αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, δεν θα την αποκάλυπτε.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ υπογράμμισε ότι η προετοιμασία από το Πεντάγωνο αποτελεί τυπική διαδικασία, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για τον πρόεδρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Την ίδια στιγμή, στρατιωτικά επιτελεία εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο διαχείρισης αιχμαλώτων, σε περίπτωση που υπάρξει ανάπτυξη δυνάμεων στο έδαφος. Παράλληλα, προχωρούν μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων προς την ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν επίσης η Δύναμη Άμεσης Απόκρισης του Στρατού και μονάδες των Πεζοναυτών, ενώ χιλιάδες πεζοναύτες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή. Πρόσφατα απέπλευσαν από την Καλιφόρνια τρία πολεμικά πλοία με περίπου 2.200 πεζοναύτες, αποτελώντας τη δεύτερη αποστολή τέτοιου τύπου από την έναρξη της κρίσης.

Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που επισήμως αποφεύγονται σαφείς τοποθετήσεις για τα επόμενα βήματα.