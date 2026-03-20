Πού πηγαίνουν τα «πολεμικά δολάρια» των ΗΠΑ: Στα 18 δισ. εκτιμάται το ποσό που έχει δαπανηθεί στη σύρραξη

Τα νούμερα για τον πόλεμο στο Ιράν, είναι ήδη μεγάλα, τόσο σε ότι αφορά τους νεκρούς από την στιγμή της πρώτης επίθεσης της 28ης Φεβρουαρίου, όσο και σε ότι αφορά στα χρήματα που έχουν δαπανηθεί.

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί σε όλο το Ιράν μέχρι στιγμής, ενώ ρεπορτάζ του Guardian αναφέρει ότι κόστισε στις ΗΠΑ 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι την έκτη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο αναφέρει ότι περισσότεροι από 15.000 στόχοι στη χώρα έχουν πληγεί τις πρώτες δύο εβδομάδες. Ένα σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, βρίσκεται σε ερείπια, με περίπου 175 παιδιά και δασκάλους να έχουν σκοτωθεί σε μια επίθεση που πιστεύεται ότι πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ. Το Στενό του Ορμούζ, το στενό θαλάσσιο πέρασμα που μετατράπηκε σε σημείο διέλευσης για το πετρέλαιο του Κόλπου και τον κόσμο, είναι, στην πραγματικότητα, κλειστό.

Και το νομοσχέδιο, σύμφωνα με αναλυτές του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, αυξάνεται κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα.

Το «κοστολόγιο» του πολέμου

Μια εβδομάδα αφότου οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν την επίθεσή τους στο Ιράν και το καθεστώς του, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στους νομοθέτες σε μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών ότι το κόστος του πολέμου είχε ήδη ξεπεράσει τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια τις πρώτες έξι ημέρες του.

Αλλά αυτό το ποσό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας: πηγές που είναι εξοικειωμένες με το περιεχόμενο της ενημέρωσης δήλωσαν στον Guardian ότι η εκτίμηση φαινόταν να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δαπάνες για πυρομαχικά και όχι στο πλήρες κόστος των πρώτων ημερών της σύγκρουσης, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ιατρικά έξοδα και την αντικατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών που χάθηκαν στη μάχη.

Μέχρι την έκτη ημέρα, η CSIS υπολόγισε το συνολικό κόστος στα 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, είναι πιθανό να έχει ξεπεράσει τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια - και ο μετρητής εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος ζητήθηκε σχόλιο, δεν παρείχε δική του εκτίμηση κόστους. Το Πεντάγωνο και η Centcom (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), οι οποίες ζητήθηκαν σχόλια, πρότειναν στον Guardian να επικοινωνήσει με την άλλη υπηρεσία.

Οι ώρες έναρξης του πολέμου κυριαρχούνταν από μερικά από τα πιο ακριβά όπλα στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Αυτοί οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, οι αναχαιτιστές βαλλιστικών πυραύλων και τα συστήματα ραντάρ καταναλώνονταν με ρυθμό που έχει ήδη μειώσει τα αποθέματα. Το Πεντάγωνο έχει έκτοτε μεταβεί σε φθηνότερα όπλα μικρότερης εμβέλειας, αλλά η ζημιά στο βάθος του οπλοστασίου των ΗΠΑ έχει γίνει.

Πού πηγαίνουν τα πολεμικά δολάρια της Αμερικής;

Στις 28 Φεβρουαρίου στις 1:15 π.μ., οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση Epic Fury. Την ίδια ημέρα, ένας πύραυλος Tomahawk έπληξε το δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh, σκοτώνοντας 175 άτομα.

Ένας μόνο πύραυλος Tomahawk κοστίζει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Έξι ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει πάνω από 300 πυραύλους Tomahawk, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται ήδη λοιπόν στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλάο οι πύραυλοι Tomahawk δεν είναι τα μόνα πυρομαχικά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μέχρι την έκτη ημέρα του πολέμου, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 2.500 στόχους. Το εκτιμώμενο κόστος μόνο των επιθετικών πυρομαχικών κρούσης ανέρχεται σε 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι τις 3 Μαρτίου, το Ιράν εκτόξευσε 2.500 drones και πυραύλους σε αντίποινα. Η αεράμυνα κόστισε περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για αναχαιτιστικά όπως το Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Προσθέτοντας στις απώλειες μάχης των ΗΠΑ ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο κόστος επιχειρήσεων ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων, οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου εκτιμάται ότι κόστισαν 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αμερικανικό ΥΠΑΜ: «Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις του κακούς»

Συνολικά όλες αυτές τις ημέρες δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ζήτησε 200 δισ. δολάρια. Η απάντηση σε αυτή την εκτίμηση, από τον αμερικανό υπουργό πολέμου ήταν: «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις του κακούς».

«Αν λάβουμε υπόψη τις ποσότητες των πυρομαχικών και των πυραύλων αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται, τον αριθμό των αποστολών αεροσκαφών, των καυσίμων που καταναλώνονται και το κόστος χρήσης των αεροναυτικών ομάδων κρούσης, ο λογαριασμός θα είναι πολύ υψηλός», σχολίασε ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν, αναλυτής για ζητήματα διεθνούς πολιτικής στο Penn της Ουάσιγκτον.

Η διεξαγωγή πολέμων «κοστίζει πολύ ακριβά»: από τους «πυραύλους κρουζ» ως «τους πυραύλους αναχαίτισης και τις συστοιχίες THAAD», τις «βόμβες και τους πυραύλους που βάλλονται από αεροσκάφη» και «τα καύσιμα και την απαραίτητη συντήρηση για να λειτουργούν αυτά τα αεροσκάφη και τα αεροπλανοφόρα από τα οποία απονηώνονται». Χωρίς να λογαριάζονται «τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια» που απαιτούνται για όλα αυτά, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σνάιντερμαν.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα είναι «ανάμεσα στις πιο δαπανηρές επεμβάσεις που έκαναν ποτέ οι ΗΠΑ».

Ο Πιτ Χέγκσεθ, όπωςε μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το Πεντάγωνο θα «επιστρέψει στο Κογκρέσο» για να εξασφαλίσει «επαρκή χρηματοδότηση», πιθανόν ακόμη υψηλότερη.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου πως πρόκειται για «μικρό τίμημα» για να εξασφαλιστεί ότι «θα παραμείνουμε στην κορυφή».

Προχθές Τετάρτη η Washington Post ανέφερε ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε, μέσω Λευκού Οίκου, να εγκριθεί από το Κογκρέσο κονδύλι που ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.