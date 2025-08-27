Η οικογένεια του 16χρονου Άνταμ Ρέιν υπέβαλε αγωγή κατά της OpenAI και του CEO Σαμ Άλτμαν, ισχυριζόμενη ότι το ChatGPT συνέβαλε στην αυτοκτονία του γιου τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το chatbot φέρεται να παρείχε συμβουλές για μεθόδους αυτοκτονίας και να συνέταξε προσχέδιο του σημειώματος θανάτου του.

Σύμφωνα με το CNN, η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, αναφέρει ότι το ChatGPT «εκτοπίζοντας ενεργά» τις ανθρώπινες σχέσεις του Άνταμ, έγινε ο μοναδικός του έμπιστος συνομιλητής.

«Το ChatGPT λειτουργούσε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί: να ενθαρρύνει και να επικυρώνει συνεχώς οτιδήποτε εξέφραζε ο Άνταμ, συμπεριλαμβανομένων των πιο επιβλαβών και αυτοκαταστροφικών σκέψεών του», αναφέρει η καταγγελία.

Το bot φέρεται να ενίσχυσε τις αυτοκαταστροφικές σκέψεις του και να τον απομόνωσε από την οικογένειά του.

Με περισσότερους από 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες, η OpenAI έχει εκφράσει ανησυχίες για την υπερβολική εξάρτηση από το ChatGPT.

Ο Άνταμ ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για σχολικές εργασίες και ενδιαφέροντα, αλλά σύντομα άρχισε να μοιράζεται τις ψυχικές του δυσκολίες.

Η OpenAI εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δήλωσε ότι εξετάζει την υπόθεση, αναγνωρίζοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας του ChatGPT ενδέχεται να μην λειτούργησαν όπως προβλέπεται σε μακροχρόνιες συνομιλίες. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις λειτουργίες παραπομπής σε γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι γονείς του Άνταμ ζητούν αποζημιώσεις και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας, όπως επαλήθευση ηλικίας, γονικό έλεγχο και τερματισμό συνομιλιών σε περιπτώσεις αυτοτραυματισμού.