CNN: Έως το Αζερμπαϊτζάν απλώθηκαν τα «πλοκάμια» του Ισραήλ - Το μυστικό δίκτυο βάσεων κατά του Ιράν

Το Ισραήλ φέρεται να έχει αναπτύξει κρυφές στρατιωτικές και πληροφοριακές βάσεις στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ως μέρος ενός δικτύου μυστικών τοποθεσιών σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Στόχος αυτού του «σκοτεινού δικτύου», όπως αναλύει το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, είναι να διευκολυνθούν οι επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, ανέφεραν δύο από τις πηγές, επιχειρούσαν από διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν, δίπλα στα βόρεια σύνορα του Ιράν και, μόλις 60 μίλια από την ιρανική πόλη Ταμπρίζ, την οποία το Ισραήλ έπληξε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

#Israel sent troops to #Azerbaijan during Iran war as part of secret network across region – CNNhttps://t.co/BzBIrBnole pic.twitter.com/FHwyfeq9eQ — ARMENPRESS News (@armenpress) June 5, 2026

Οι «σφηκοφωλιές» τους Ισραήλ στο Αζερμπαϊτζάν

Ειδικές μονάδες κομάντος αναπτύχθηκαν επίσης στην τοποθεσία και πραγματοποίησαν αποστολές συλλογής πληροφοριών και επιχειρήσεις με drones, ανέφεραν οι άλλες δύο πηγές, δίνοντας στο Ισραήλ μια πολύτιμη βάση από την οποία μπορούσε να βλέπει το βόρειο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

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Η μυστική ανάπτυξη στο Αζερμπαϊτζάν, την οποία ανέφερε για πρώτη φορά το CNN, ήταν μία από τις πολλές στρατιωτικές θέσεις που διατήρησε το Ισραήλ σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι οποίες έδωσαν στη στρατιωτική του δύναμη πρωτοφανή εμβέλεια.

Οι τοποθεσίες στο Αζερμπαϊτζάν ήταν μεταξύ πολυάριθμων μυστικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βάσεων σε πολλές χώρες, δήλωσαν οι πηγές στο CNN.

«Σκοτεινό δίκτυο» του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

Σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονται το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σομαλιλάνδη. Οι τοποθεσίες, που αρχικά σχεδιάστηκαν ως βάσεις για ομάδες διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επεκτάθηκαν σε πεδίο εφαρμογής ώστε να γίνουν στρατιωτικές θέσεις και θέσεις συλλογής πληροφοριών.

Συνολικά, οι αναπτύξεις που περιγράφονται από τις πηγές τοποθέτησαν τις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος της νότιας, δυτικής και βόρειας περιφέρειας του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, επεκτείνοντας την εμβέλεια του στρατού κατά εκατοντάδες μίλια, βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Οι προωθημένες θέσεις βοήθησαν το Ισραήλ να προβεί στα επαναλαμβανόμενα κύματα επιθέσεων εναντίον στόχων σε όλη τη χώρα, με τα οποία έχει δολοφονήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες αμάχους, από κοινού με τις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν αποτελούνταν από αρκετές δεκάδες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων μελών των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων επιχειρήσεων, της επίλεκτης δύναμης μάχης και διάσωσης με ελικόπτερα και προσωπικό της Μοσάντ, ανέφερε μία από τις πηγές.

Διαψεύδει κατηγορηματικά το Αζερμπαϊτζάν

Ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο CNN: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν για επιχειρήσεις εναντίον τρίτων χωρών».

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Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τέτοιους ισχυρισμούς και ότι η επίσημη θέση του κοινοποιήθηκε στο CNN πριν από τη δημοσίευση του άρθρου.

Κατηγόρησε το δίκτυο ότι βασίστηκε σε ανώνυμες πηγές και αγνόησε την επίσημη απάντηση του Μπακού, λέγοντας ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση «με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας της δημοσιογραφίας».

«Ποτέ δεν έχουμε επιτρέψει και ποτέ δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες δραστηριότητες», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η Δημοκρατία των Αζέρων έχει δεσμευτεί να προωθήσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η αποσχισθείσα δημοκρατία της Σομαλιλάνδης στο Κέρας της Αφρικής παρείχε στο Ισραήλ μια επιπλέον στρατιωτική θέση, ανέφερε μία από τις πηγές, επιτρέποντας στα ισραηλινά αεροσκάφη να έχουν ένα σημείο για να σταματήσουν ενδεχομένως σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς το Ιράν.

Τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη και τα ΗΑΕ διατηρούν εκτεταμένη εμπορική και στρατιωτική παρουσία στην πόλη-λιμάνι Μπερμπέρα.

Το CNN, το οποίο είναι το πρώτο που αναφέρει τη χρήση μυστικών ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σομαλιλάνδη, επικοινώνησε με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για σχόλια.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε επίσης δύο μυστικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια μέρους του πολέμου με το Ιράν, παρέχοντας στο Ισραήλ προωθημένες βάσεις για υλικοτεχνική υποστήριξη και, εάν χρειαζόταν, για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Οι δύο τοποθεσίες στο Ιράκ αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τη Wall Street Journal και τους New York Times. Σε ανακοίνωσή του, ο ιρακινός στρατός ανέφερε ότι δεν υπήρχαν «μη εξουσιοδοτημένες βάσεις ή δυνάμεις» στη χώρα από τις αρχές Μαρτίου.

Το Ισραήλ ανέπτυξε επίσης κρυφά μια πυροβολαρχία αεροπορικής άμυνας Iron Dome στα ΗΑΕ - και τα στρατεύματα για τη λειτουργία της - κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios, καθώς και άλλα αμυντικά συστήματα.

Η στρατιωτική παρουσία στο Αζερμπαϊτζάν έδωσε στο Ισραήλ μια ακόμη βάση από την οποία μπορούσε να διεξάγει αεροπορικές αποστολές διάσωσης σε περίπτωση κατάρριψης πιλότων, καθώς και θέσεις από τις οποίες μπορούσε να κατασκοπεύει το Ιράν.

Το Ισραήλ θεωρεί εδώ και καιρό το Αζερμπαϊτζάν στρατηγικό εταίρο στον πόλεμό του κατά του Ιράν και οι προετοιμασίες ξεκίνησαν εβδομάδες πριν από τις πρώτες επιθέσεις του πολέμου.