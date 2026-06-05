«Ετοιμόρροπο» το USS Ford: Βίντεο με τις εκτεταμένες ζημιές μετά τη φωτιά στη Μέση Ανατολή

Μία από τις ναυαρχίδες του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το USS Gerald Ford, φαίνεται πως δείχνει πια την ηλικία του, με τις τελευταίες φθορές από φωτιά στα αμπάρια του να προκαλούν σωρεία λειτουργικών προβλημάτων.

Αποκλειστικό βίντεο του CNN αποκαλύπτει πως το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές τον Μάρτιο του 2026, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Τότε, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», ότι δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς» και ότι το αεροπλανοφόρο ήταν «πλήρως επιχειρησιακό».

USS Gerald Ford: «Νομίζαμε ότι θα το χάναμε»

Εντούτοις το βίντεο αποκαλύπτει πως η πυρκαγιά ήταν πιο σοβαρή και εκτεταμένη από ό,τι έλεγε το αμερικανικό Ναυτικό. Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι κουκέτες των ναυτών καταστράφηκαν ολοσχερώς.

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Καμένα στρώματα, στρεβλωμένα μέταλλα, γυμνά καλώδια να κρέμονται και η καπνιά στην οροφή μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής.

«Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο. Ή θα πολεμούσαμε ή θα πεθαίναμε», δήλωσε στο CNN ένας ναύτης του USS Gerald R. Ford, περιγράφοντας όσα έζησε.

Το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι ναύτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά μόνοι τους, όπως περιγράφουν μάρτυρες.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού υποτίμησε τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά στο Ford, το οποίο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Επίσης, η πυρκαγιά όντως επηρέασε τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Πέρασαν δύο ημέρες προτού το «Ford» καταφέρει να πραγματοποιήσει ξανά αποστολές, δήλωσε τον Απρίλιο ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, Ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, γι΄ αυτό και το πλοίο αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς το λιμάνι της Σούδας για επισκευή.