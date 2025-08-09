Η τοποθεσία έχει σημασία, δήλωσε ο πρώην μεγιστάνας ακινήτων και νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, περιγράφει το CNN προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει τη «χασούρα» για την Ουκρανία μετά την ανακοίνωση της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν.

Λίγα λεπτά αργότερα ανακοίνωσε ότι η Αλάσκα, μια περιοχή που πούλησε η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, θα είναι το μέρος όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα προσπαθήσει να πουλήσει τη συμφωνία του αιώνα, αναγκάζοντας το Κίεβο να παραδώσει τμήματα εδάφους που δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταλάβει.

Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει μια συμφωνία από τις διμερείς συνομιλίες που δεν θα εξοντώσει την Ουκρανία, συνεχίζει το αμερικάνικο δίκτυο.

Πόλεμος στην Ουκρανία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

CNN: Πώς αντέδρασε η Ουκρανία στις ανακοινώσεις Τραμπ

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντέδρασαν με κατανοητό τρόμο στις πρώτες ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει τα υπόλοιπα τμήματα των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ σε αντάλλαγμα για κατάπαυση πυρός.

Φυσικά, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου προώθησε την ιδέα της κατάκτησης εδαφών χωρίς μάχη και βρήκε έναν πρόθυμο αποδέκτη στο πρόσωπο του Γουίτκοφ, ο οποίος στο παρελθόν έχει δείξει μια χαλαρή αντίληψη της ουκρανικής κυριαρχίας και της πολυπλοκότητας του να ζητάς από μια χώρα, στο τέταρτο έτος της εισβολής της, να αποχωρήσει απλά από πόλεις που έχει χάσει χιλιάδες άνδρες υπερασπιζόμενη.

Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να σκεφτούμε πώς θα ήταν η πρόταση του Γουίτκοφ, συμπληρώνει σχετικά στην ανάλυσή του το CNN για τη Ρωσία, την Ουκρανία και τον -πάντα- πρόθυμο, περισσότερα ειρωνικά, Τραμπ να λύσει τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Η Ρωσία είναι κοντά στο να περικυκλώσει δύο σημαντικές πόλεις του Ντόνετσκ, το Ποκρόφσκ και το Κωστιάντινοβκα, και ενδέχεται να πολιορκήσει αποτελεσματικά τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτά τα δύο κέντρα τις επόμενες εβδομάδες. Η παραχώρηση αυτών των δύο πόλεων είναι κάτι που το Κίεβο ενδέχεται να κάνει ούτως ή άλλως για να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό του τους επόμενους μήνες.

Το υπόλοιπο Ντονέτσκ – κυρίως οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ – έχει πολύ χειρότερες προοπτικές. Χιλιάδες άμαχοι ζουν εκεί τώρα, και η Μόσχα θα χαρεί με σκηνές όπου οι πόλεις εκκενώνονται και τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται χωρίς να ρίξουν ούτε μία σφαίρα.

Τι θα μπορούσε να κερδίσει η Ουκρανία από την «ανταλλαγή» στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ; Ίσως, τα μικρά κομμάτια των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο – μέρος της υποτιθέμενης «ζώνης ασφαλείας» του Πούτιν – αλλά, ρεαλιστικά, όχι πολλά άλλα.

Ο κύριος στόχος είναι η κατάπαυση του πυρός, και αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Ο Πούτιν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός που απαιτούν εδώ και μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ουκρανία είναι αδύνατη, καθώς πρέπει πρώτα να γίνουν τεχνικές εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που οι δυνάμεις του έχουν το πάνω χέρι σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο.

Ουκρανία: Και η Ευρώπη πού βρίσκεται;

Η απόρριψη της παραχώρησης εδαφών από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο το πρωί αντικατοπτρίζει το πραγματικό δίλημμα ενός αρχιστράτηγου που προσπαθεί να διαχειριστεί την οργή του στρατού του και τη βαθιά ριζωμένη δυσπιστία του ουκρανικού λαού προς τον γείτονά του, ο οποίος συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις του κάθε βράδυ.

Η Ευρώπη είναι επίσης επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο να επαναλάβει την αποτυχία του πρώην υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Νέβιλ Τσάμπερλεν να αντισταθεί στη ναζιστική Γερμανία το 1938 – την ανυπαρξία αξίας ενός «κομμάτι χαρτιού» υπογεγραμμένου από το Κρεμλίνο, το οποίο έχει επανειλημμένα συμφωνήσει σε συμφωνίες στην Ουκρανία και στη συνέχεια απλώς χρησιμοποίησε την παύση για να ανασυνταχθεί πριν εισβάλει ξανά.

Προς τιμήν του, ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές από την αρχή τι θέλει: την υποταγή ή την κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας και μια στρατηγική επανεκκίνηση με τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του Κιέβου. Ο βοηθός του, Γιούρι Ουσάκοφ, αναφέρθηκε στην Αλάσκα ως ένα εξαιρετικό μέρος για να συζητηθούν θέματα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και υπονόησε ότι έχει ήδη προταθεί η διεξαγωγή μιας νέας συνόδου κορυφής στη Ρωσία.

Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε μια φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, που θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να ανεχθεί περισσότερες τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των συνεργατών τους σχετικά με το τι και πότε θα γίνει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ένα σχέδιο για ανταλλαγές ή καταλήψεις εδαφών που είναι απολύτως υπέρ της Μόσχας, θα μπορούσε τότε να παρουσιαστεί στο Κίεβο, με τα παλιά τελεσίγραφα των ΗΠΑ σχετικά με τη βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών να εξαρτώνται από την αποδοχή της συμφωνίας που έχουμε δει στο παρελθόν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα τηλεφωνήσει ξανά στον Τραμπ και ο κύκλος θα ξαναρχίσει. Ο Πούτιν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να συνεχίσει την κατάκτηση και είναι έτοιμος να τον πάρει.

Τι έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που ο Τραμπ βρήκε τις σκέψεις του να επιστρέφουν κάπως στην τροχιά της Ρωσίας, περίπου την εποχή της έκρηξης στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι; Υπάρχουν τώρα δύο στοιχεία που τότε απουσίαζαν, αναφέρει ακόμη το CNN.

Πρώτον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η Ινδία και η Κίνα – η πρώτη διακινδυνεύοντας την επιβολή δασμών 25% σε δύο εβδομάδες και η δεύτερη περιμένοντας ακόμα να μάθει τι ζημιά θα υποστεί – επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κρεμλίνο τις τελευταίες ημέρες. Ίσως να έδωσαν κάποια ώθηση στον Πούτιν να συναντήσει τον Τραμπ, ή τουλάχιστον να δώσει ξανά μεγαλύτερη σημασία στη διπλωματία, και ίσως να ανησυχούν για το ενδεχόμενο να επηρεαστούν οι εισαγωγές ενέργειας τους από τις δευτερεύουσες κυρώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν χρειάστηκε να πειστεί πολύ για να αποδεχτεί την επίσημη πρόσκληση των ΗΠΑ για τη διμερή συνάντηση που η ομάδα του προτείνει εδώ και καιρό ως μέσο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Και μια άλλη προθεσμία για κυρώσεις, η Παρασκευή, μόλις πέρασε, σχεδόν απαρατήρητη μέσα στη φασαρία για την Αλάσκα και τις συμφωνίες για τις σπάνιες γαίες.

Δεύτερον, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η σκέψη του σχετικά με τον Πούτιν έχει εξελιχθεί. «Απογοητευμένος», «αηδιαστικός», «με εκμεταλλεύεται» είναι όλες νέες λέξεις στο λεξιλόγιό του για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Ενώ ο Τραμπ φαίνεται να είναι σε θέση να σταματήσει χωρίς κόπο να προκαλεί πραγματικό πόνο στη Μόσχα, αφήνοντας τις απειλές και τις προθεσμίες να περάσουν χωρίς αποτέλεσμα, περιβάλλεται από συμμάχους και Ρεπουμπλικάνους που θα του θυμίζουν πόσο μακριά έχει φτάσει στο παρελθόν.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό είναι έτοιμο για κάτι πιο απειλητικό. Σκεφτείτε για μια στιγμή τη νοοτροπία του Πούτιν. Η τρίτη απειλή του Τραμπ για κυρώσεις έχει εξαφανιστεί και οι δυνάμεις του εισέρχονται σε μια περίοδο στρατηγικού κέρδους στο μέτωπο. Έχει λάβει την πρώτη του πρόσκληση στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία για να συζητήσει την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, συζητώντας μια συμφωνία όπου δεν χρειάζεται καν να πολεμήσει για να πάρει μέρος της υπόλοιπης γης που θέλει. Και αυτό πριν ο πρώην κατάσκοπος της KGB αρχίσει να ασκεί την προφανή μαγεία του στον Τραμπ.

Η Παρασκευή απέχει έξι ημέρες, αλλά ακόμη και από αυτή την απόσταση μοιάζει με αργή ήττα για το Κίεβο.

Πηγή: CNN