Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ μιας ακόμη επεκτατικής στρατιωτικής επιχείρησης: της προτεινόμενης κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Το σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε και προωθήθηκε από τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτει περισσότερα για τους εσωτερικούς πολιτικούς ελιγμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού παρά είναι μία απόδειξη κάποιας καλά μελετημένης στρατιωτικής στρατηγικής.

Το σχέδιο υιοθετήθηκε παρά την έντονη αντίθεση της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας και τις σοβαρές προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και να θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους 50 ομήρους στη Γάζα.

Η επέκταση του πολέμου έρχεται επίσης στο πλαίσιο μιας μεγάλης πτώσης της υποστήριξης προς το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο και μιας μείωσης της εσωτερικής δημόσιας υποστήριξης για τη συνέχιση του πολέμου.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη (07/08), ο Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, σαν να είχε αποφασίσει να καταλάβει πλήρως ολόκληρη την περιοχή.

Ισραήλ: Οργή στο εσωτερικό για το σχέδιο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός ηγέτης επέλεξε να προωθήσει ένα σχέδιο σε φάσεις, εστιάζοντας μόνο στην πόλη της Γάζας προς το παρόν, χωρίς να αναλάβει άλλα κοντινά στρατόπεδα, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται αιχμάλωτοι πολλοί από τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους.

Ο Νετανιάχου έθεσε επίσης σκόπιμα μια σχετικά χαλαρή προθεσμία για την έναρξη της επιχείρησης - σε δύο μήνες - αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για μια ακόμη διπλωματική ώθηση για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την ακύρωση ολόκληρης της επιχείρησης.

Τώρα, οι δεξιοί εταίροι του είναι εξοργισμένοι με την απόφαση, κατηγορώντας ότι το σχέδιο δεν είναι αρκετό και ότι μόνο η κλιμάκωση του πολέμου θα είναι αρκετή.

Το τελευταίο σχέδιο του Νετανιάχου δεν ικανοποιεί ούτε τους εταίρους του συνασπισμού του ούτε τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας 10ωρης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, παρουσίασε την έντονη αντίθεση του στρατού στα σχέδια επανακατοχής της κυβέρνησης.

Ο ανώτατος στρατηγός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι μια ανανεωμένη στρατιωτική επιχείρηση θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τους εναπομείναντες ομήρους όσο και τους Ισραηλινούς στρατιώτες, προειδοποιώντας ότι η Γάζα θα γίνει παγίδα που θα εξαντλήσει περαιτέρω τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού που έχουν ήδη εξαντληθεί από σχεδόν δύο χρόνια συνεχών μαχών και θα επιδεινώσει την παλαιστινιακή ανθρωπιστική κρίση.

Σχέδιο κατάληψης της Γάζας: Ένας κλασικός ελιγμός Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου προωθεί ένα σχέδιο που δεν ικανοποιεί κανέναν: αφενός τους συμμάχους του Ισραήλ στο εξωτερικό, τη δική του στρατιωτική ηγεσία, ένα κοινό που θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, και αφετέρου, τους σκληροπυρηνικούς εταίρους του που είναι δυσαρεστημένοι και πιστεύουν ότι δεν φτάνει.

Αυτό που εξυπηρετεί είναι κυρίως τον ίδιο τον Νετανιάχου: του αγοράζει περισσότερο χρόνο για να αποφύγει την αναπόφευκτη επιλογή μεταξύ μιας πραγματικής εκεχειρίας που θα μπορούσε να σώσει τους ομήρους ή μιας πλήρους στρατιωτικής κλιμάκωσης που ικανοποιεί τον συνασπισμό του.

Περισσότερο από μια στρατηγική κίνηση, αντιπροσωπεύει έναν ακόμη κλασικό ελιγμό του Νετανιάχου για την παράταση του πολέμου, διαιωνίζοντας παράλληλα τον πόνο και την τραγωδία τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς ομήρους.

Όλα αυτά για τη δική του πολιτική επιβίωση.

Πηγή: CNN