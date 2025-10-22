Το κόλπο της πλουσιότερης γυναίκας του κόσμου - Κάνεις δεν την ξέρει αλλά έχει 116 δισ. δολάρια

Η Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο αν και ελάχιστοι ίσως έχουν ακούσει το όνομά της. Σύμφωνα με τις κατατάξεις των Forbes και Bloomberg, η περιουσία πλέον υπερβαίνει τα 116 δισ. δολάρια. Η ραγδαία αύξηση αυτής της περιουσίας οφείλεται κυρίως στην άνοδο της μετοχής της Walmart κατά περίπου 40% μέσα σε ένα μόνο έτος.

Μακριά από το κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων και την προσοχή που αυτό τραβάει, η Γουόλτον έχει επιλέξει να επενδύσει τον πλούτο της στην τέχνη, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, δημιούργησε το μουσείο Crystal Bridges στην Bentonville της Αρκάνσας, ένα πολιτιστικό ορόσημο της υπαίθρου των ΗΠΑ. Επιπλέον, υποστηρίζει ενεργά τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης στην τοπική της κοινότητα.

Η ίδια είναι η μοναδική κόρη του Σαμ Γουόλτον, ιδρυτή της Walmart, και έχει δύο αδέρφια, τον Τζιμ και τον Ρόμπσον, οι οποίοι επίσης διαχειρίζονται σημαντικά μερίδια της οικογενειακής περιουσίας. Σε σύγκριση με την Γαλλίδα κληρονόμο της L’Oréal, Φρανσουάζ Μπεττανκούρ Μέγιερς (Françoise Bettencourt Meyers), που κατείχε προηγουμένως τον τίτλο της πλουσιότερης γυναίκας, η Γουόλτον έχει πλέον πάρει την πρωτιά.

Παρότι η οικογενειακή περιουσία είναι τεράστια, η ίδια φαίνεται να προτιμά την ιδιωτικότητα και να αποφεύγει τον φόρτο της εταιρικής ζωής, έχοντας αποχωρήσει από την ενεργό διοίκηση της Walmart και επιλέγοντας να εστιάσει σε έργα τέχνης, φιλανθρωπίας και κοινωνικού αντίκτυπου.