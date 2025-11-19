Το Curaçao που μας δίνει το Κουρασάο: Η ιστορία του εμβληματικού λικέρ

Curaçao από το Κουρασάο. Αν δεν ξέρατε κανένα από τα δύο, σήμερα σίγουρα μάθατε για το μικρό νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής, το οποίο συγκλόνισε την ποδοσφαιρική κοινότητα, με την πρόκρισή του στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Πέρα από το ποδόσφαιρο (πλέον) ίσως η πιο σημαντική πολιτισμική, και ταυτόχρονα εμπορική συμβολή του Κουρασάο στον κόσμο, είναι το ομώνυμο λικέρ από πικρό πορτοκάλι, το οποίο συναντάμε σε εμβληματικά κοκτέιλ.

Αρωματισμένο με την αποξηραμένη φλούδα της πικρής ποικιλίας laraha, το Curaçao, τόσο η πορτοκαλί όσο και η μπλε εκδοχή του, είναι βασικό συστατικό του Mai Tai, του Blue Lagoon, ενώ χρησιμοποιείται σε Cosmopolitans και Margaritas ως εναλλακτική του Triple Sec.

Μια μικρή ιστορία του Curaçao

Είναι άγνωστο ποιος ή πότε ανέπτυξε το πρώτο λικέρ curaçao. Η Ολλανδική Εταιρεία των Δυτικών Ινδιών κατέλαβε το Κουρασάο το 1634. Το αποστακτήριο Bols , που ιδρύθηκε το 1575 στο Άμστερνταμ, είχε μετοχές τόσο στις Εταιρείες των Δυτικών όσο και των Ανατολικών Ινδιών για να εγγυηθεί την πρόσβασή του στα μπαχαρικά που απαιτούνταν για τα αποσταγμένα ποτά τους.

Σύμφωνα με τον Γάλλο μαγειρικό χρονικογράφο των αρχών του 19ου αιώνα Alexandre Grimod de la Reynière, το curaçao προέρχεται από τη Φλάνδρα, και η γειτνίαση με την επαρχία της Ολλανδίας έδινε στους αποστακτήρες εύκολη πρόσβαση στις απαραίτητες φλούδες (καθώς το Κουρασάο ήταν ολλανδική αποικία εκείνη την εποχή).

Το λικέρ Κουρασάο παρασκευάζεται παραδοσιακά με τις αποξηραμένες φλούδες της ποικιλίας πορτοκαλιού λαράχας. Ισπανοί εξερευνητές έφεραν στο νησί τον πρόγονο της λαράχας, το πικρό πορτοκάλι της Σεβίλλης, το 1527.

Η εταιρεία Bols αναφέρει ότι ο Lucas Bols (1652–1719) ανέπτυξε ένα λικέρ με βάση τη λαράχα μετά την ανακάλυψη ότι ένα αρωματικό λάδι μπορούσε να εξαχθεί από την άγουρη φλούδα των κατά τα άλλα άχρηστων πικρών πορτοκαλιών.

Στη συνέχεια, ο Bols εξήγαγε αυτό το λάδι πίσω στο Άμστερνταμ για να παράγει ένα λικέρ παρόμοιο με το σημερινό Κουρασάο. Ο Lucas Bols έτεινε να προσθέτει ένα «στοιχείο αλχημικού μυστηρίου» στα προϊόντα του, εξηγώντας την απίθανη προσθήκη ενός μπλε χρώματος.

Αποστακτήριο Curacao στο Κουρασάο | Shutterstock

Το λικέρ αναφέρεται αρκετές φορές με την ορθογραφία «curaçoa» στο βιβλίο Vanity Fair του William Makepeace Thackeray του 1847–1848 ως ποτό που κατανάλωναν έκλυτοι νεαροί άνδρες.

Το 1912, ο Bols πούλησε το μπλε Κουρασάο ως Crème de Ciel («κρέμα του ουρανού»), πιθανότατα μια αναφορά στο μιούζικαλ του 1907, Miss Hook of Holland.

Η Senior & Co, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στο Κουρασάο, είναι η μόνη εταιρεία που παρήγαγε ανέκαθεν το λικέρ της από τις φλούδες της λαράχας. Η οικογένεια, Senior και Chumaceiro, άρχισε να πουλάει το λικέρ της το 1896 στο φαρμακείο της σε μικρές ποσότητες.

Το 1947 αγόρασαν το landhuis («εξοχικό αρχοντικό») Chobolobo στην πρωτεύουσα του Willemstad, όπου έκτοτε στεγάζεται το αποστακτήριο. Η εταιρεία δηλώνει ότι είναι η μόνη που χρησιμοποιεί ντόπιο φρούτο λαράχας και το χαρακτηρίζει ως Γνήσιο Λικέρ Κουρασάο.