Η Μαρίσσα Λαιμού, η Ελληνίδα κληρονόμος, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από νοσοκομείο του NHS, πέθανε από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου.

Την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκροτομή της σορού της Μαρίσσας Λαιμού, αποκαλύπτει η Daily Mail.

Υπενθυμίζεται ότι, η 30χρονη βρέθηκε τραγικά νεκρή από μια οικονόμο στην κατοικία της πλούσιας οικογένειας στο Νάιτσμπριτζ στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τα δίδυμα αδέρφια της στο πένθος.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ζάλη, κνησμό και πυρετό σε δύο αξιοσέβαστα νοσοκομεία του Λονδίνου - συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο - αλλά τελικά πήρε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.

Η κυρία Λαιμού, είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH) το 2023, η οποία, σύμφωνα με την οικογένειά της, την καθιστούσε «ευάλωτη».

Η οικογένεια - μια από τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία - δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει κηδεία, καθώς η νεκροψία χρειάστηκε περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Μαρίσα Λαιμού: Το συμπέρασμα μετά τη νεκροψία

Αλλά μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η λειτουργική διάγνωση θα ήταν σήψη που προέκυψε από τσίμπημα εντόμου με υποκείμενη ευαλωτότητα λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH».

Η οικογένεια εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν είναι ακόμη σαφέστερη για το ποιο έντομο δάγκωσε την κα Λαιμού, πότε και πού συνέβη και γιατί πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο University College London Hospital (UCLH) του NHS.

Ένας στενός συγγενής δήλωσε σήμερα: «Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και συντετριμμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσα μας, ο πόνος είναι αφόρητος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του προβλήματος».

«Δεν ήξεραν τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο με όλο αυτό το ευάλωτο ιατρικό ιστορικό, καθώς μπορεί να πάθει σήψη αμέσως; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες, αν αντιμετωπιστεί άμεσα».

Η κα. Λαιμού παρακολούθησε αρχικά το ιδιωτικό κέντρο Leaders in Oncology Care (LOC) - όπου είχε προηγουμένως νοσηλευτεί για καρκίνο του μαστού - αλλά οι γιατροί ανησυχούσαν τόσο πολύ που κάλεσαν ασθενοφόρο για να την μεταφέρουν εσπευσμένα στο UCLH.

Η οικογένεια λέει ότι η κα. Λαιμού διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δώσουν εξιτήριο - και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

«Έκαναν τη διάγνωση εκείνη τη στιγμή και την έστειλαν σπίτι», είπε ένας συγγενής. «Ένα νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του μερικές ώρες αφότου είχε φύγει από το νοσοκομείο όπου στάλθηκε επειγόντως για να τη φροντίσουν και να την παρακολουθήσουν».

Η μητέρα της κας Λαιμού, Μπέσυ, και ο πατέρας της, Διαμαντής, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για αστική ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να ανακαλύψουν τι σκότωσε τη Μαρίσα... όλοι την έχουν απογοητεύσει».

Επιπλέον, η Daily Mail αναφέρει ότι η σορός της κας Λαιμού θα επιστραφεί τελικά στην οικογένεια σήμερα (30/09), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα πριν την ταφούν σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Τι δήλωσε η οικογένεια της Μαρίσας Λαιμού

Η οικογένεια λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να «μάθει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα», προσθέτοντας: «Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να εξέτασε τη Μαρίσα, που να είδε στην πραγματικότητα τη Μαρίσα».

«Προφανώς έδειξαν εξετάσεις αίματος στον γιατρό που δεν είχε δει τη Μαρίσσα και μετά της έδωσαν εξιτήριο παρόλο που η αρτηριακή της πίεση ήταν επίσης χαμηλή», είπαν.

«Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και έδωσαν την εξέταση στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο.

Η μητέρα της Μαρίσσα, η Μπέσυ, πιστεύει ότι η κόρη της έφυγε εξαιτίας τους. Ήταν επείγον. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσσα έχασε την κόρη της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Λίγες ώρες, είναι σοκαριστικό και εξωφρενικό. Δεν πρόκειται να ξαναδεί το παιδί της.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική; Η Μαρίσσα έχασε το παιδί της. Όλοι λένε ότι σε όλες τις χώρες το σύστημα χειροτερεύει όλο και περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι το ξέρουν», αναφέρει η οικογένεια.

