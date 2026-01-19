Δανία, Γροιλανδία και Καναδάς συνασπίζονται: Σενάρια για εμπλοκή ΝΑΤΟ και εθνικών στρατών

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη Δανία, ώστε να αποφασίσουν την απάντηση στην απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο μετά τη συνάντησή του με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ, είπε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε», με φόντο τις νέες απειλές Τραμπ για την στρατιωτική κατάληψη της υπό δανικής κυριαρχίας Γροιλανδίας.

Τόνισε παράλληλα πως συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για μια αποστολή της Συμμαχίας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Γροιλανδία: Ποιες κινήσεις εξετάζουν Δανία και Καναδάς

Μαζί με τη Γροιλανδία κρατήσαμε τις κινεζικές επενδύσεις μακριά από το νησί, τόνισε ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας προς τον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να απειλείτε με τον τρόπο σας να αποκτήσετε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας».

Εν τω μεταξυ, και ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα πηγή με γνώση του θέματος.

Η πληροφορία αυτή είχε μεταδοθεί αρχικά από τη δημόσια τηλεόραση CBC News και την εφημερίδα Globe and Mail.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης αυτής στην κυβέρνηση και αναμένουν την απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το γραφείο του Κάρνεϊ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Οι απειλές του προέδρου Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Κάρνεϊ, ο οποίος θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους συμμάχους του, διατηρώντας ταυτόχρονα και μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο που στο παρελθόν απείλησε να προσαρτήσει και τον Καναδά.

«Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση, για να είμαστε ξεκάθαροι (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα την Κυριακή.

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στη Γροιλανδία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ολλανδία λένε ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό για να προετοιμαστούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.