Δανία: Τριπλό «μέτωπο» με Γαλλία και Σουηδία ενάντια στα ρωσικά drones

Η Σουηδία ανακοίνωσε πως θα στείλει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα anti-drones στη Δανία εν μέσω των ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.

Παράλληλα, και η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα πως οι ένοπλες δυνάμεις της θα ενισχύσουν την άμυνα της Κοπεγχάγης. Το Παρίσι απέστειλε «35 άτομα, ένα ελικόπτερο FENNEC και ενεργά μέσα καταπολέμησης drone» στη Δανία ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του.

Η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της ΕΕ μεθαύριο, Τετάρτη, και θα ακολουθήσει την Πέμπτη σύνοδος κορυφής της ευρύτερης 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Δανία: Ηχούν οι ευρωπαϊκές «σειρήνες» για τη νέα απειλή

Τα drones διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία σε έξι αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένου εκείνου στην Κοπεγχάγη, του πιο πολυσύχναστου της σκανδιναβικής χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να κάνει λόγο για υβριδική επίθεση στη χώρα της.

Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Σουηδία θα στείλει μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών "Counter-UAS" (συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) - και ότι η χώρα του έστειλε επίσης χθες, Κυριακή, συστήματα ραντάρ στη Δανία.

Την Κυριακή η Δανία επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, η στρατιωτική συμμαχία του NATO ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναβαθμίζει την αποστολή της στη Βαλτική ως απάντηση στην κατάσταση στη Δανία, και μια γερμανική αντιαεροπορική φρεγάτα έφθασε στην Κοπεγχάγη την Κυριακή προκειμένου να συνδράμει με επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Και ο Σουηδός πρωθυπουργός δήλωσε, πως η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

«Η πιθανότητα η Ρωσία να θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία είναι αρκετά υψηλή», όμως «κανείς δεν ξέρει πραγματικά», δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον στο τηλεοπτικό δίκτυο TV4.