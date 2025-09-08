Δεν έχει ξαναγίνει: Drone χτυπάει στο πρόσωπο την Σουζάνα Αλβαράδο την ώρα συναυλίας

Ένα ατύχημα από αυτά που αδυνατείς να πιστέψεις πως μπορούν να συμβούν, είχε η διάσημη τραγουδίστρια Σουζάνα Αλβαράδο, του συγκροτήματος Corazón Serrano, την ώρα της συναυλίας της, καθώς ένα drone την χτύπησε στο πρόσωπο.

Το συμβάν έγινε στο Τσικλάγιο του Περού και το βίντεο φυσικά έχει γίνει viral.

Καταγράφεται ακριβώς η στιγμή που η Σουζάνα Αλβαράδο, ενώ τραγουδάει μπροστά στο πλήθος που έχει πάει να την απολαύσει, ξαφνικά ένα drone πέφτει πάνω στο πρόσωπό της. Η ίδια, τρομάζει και γυρνάει αμέσως, πιάνοντας το πρόσωπό της.

Διαβάστε επίσης: Απίστευτο: Στον ΣΚΑΪ ρώτησαν αστρολόγο για τις φωτιές - «Μέχρι την επόμενη Σελήνη θα είναι επικίνδυνες»

Οι συνάδελφοί της άμεσα έσπευσαν να δουν πως είναι, ωστόσο ευτυχώς δεν είχε χτυπήσει. Χαμογέλασε και συνέχισε την ερμηνεία της.

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τη χρήση drones κατά τη διάρκεια μαζικών εκδηλώσεων: ενώ αυτές οι συσκευές επιτρέπουν τη λήψη εντυπωσιακών εικόνων, απαιτούν επίσης πολύ αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή κινδύνων.

