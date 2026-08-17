Σε μια επίδειξη ανεξέλεγκτης μισαλλοδοξίας και απανθρωπιάς, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ξεπέρασε ακόμη και τα δικά του όρια ακρότητας. Φιλοξενούμενος σε podcast από τον Ρομ Μπρασλάβσκι, ο ακροδεξιός πολιτικός της κυβέρνησης Νετανιάχου περιέγραψε ανοιχτά ένα πλαίσιο συστηματικής βίας και αφανισμού κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, αμφισβητώντας ευθέως ακόμα και την ανθρώπινη ιδιότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μπεν-Γκβίρ δεν περιορίστηκε σε γενικόλογες ρητορικές κορώνες, αλλά απαίτησε από τις ισραηλινές δυνάμεις να «σκοτώνουν 30 ή 40» Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αφορούν μόνο «όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή», συμπληρώνοντας με κυνισμό: «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους αξίζει να ζουν. Δεν πρέπει να ζουν. Δεν είναι καν άνθρωποι».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός τάχθηκε υπέρ των στοχευμένων δολοφονιών, ενώ εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τις επιλογές του Μπενιαμίν Νετανιάχου για περιορισμό των επιθέσεων στον θύλακα. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πάγια θέση του για οριστική απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα και την παράλληλη δημιουργία ισραηλινών οικισμών, μια πρόταση που, όπως προειδοποιούν διεθνείς νομικοί κύκλοι, συνιστά ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Η συζήτηση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν ο συνομιλητής του, Ρομ Μπρασλάβσκι, ζήτησε να εμπλακεί προσωπικά στη θανατική ποινή που νομοθετήθηκε πρόσφατα στο Ισραήλ για Παλαιστίνιους καταδικασμένους από στρατιωτικά δικαστήρια.

«Έχω μια προσωπική παράκληση, και σας κοιτάζω πραγματικά στα μάτια, κύριε υπουργέ. Αφήστε εμένα να είμαι αυτός που θα τους κρεμάσει. Δεν θέλω σχοινί, θέλω τη σκανδάλη ενός όπλου. Με τα ίδια μου τα χέρια, θα εκτελέσω κάθε τρομοκράτη στο κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπρασλάβσκι.

Ο Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος ελέγχει την αστυνομία και τις σωφρονιστικές υπηρεσίες της χώρας, έσπευσε να συναινέσει, υπόσχομενος: «Θα αναστατώσω τον κόσμο για να το κάνω αυτό πραγματικότητα. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και θα αναστατώσω τον κόσμο μέχρι να συμβεί».

Αν και ο Μπεν-Γκβίρ συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, δεν διαθέτει την επίσημη επιχειρησιακή εξουσία να διατάξει ο ίδιος στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική του επιρροή παραμένει ισχυρή στο εσωτερικό της χώρας.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται σε μια ήδη τεταμένη περίοδο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 1.250 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της «εκεχειρίας» τον Οκτώβριο.