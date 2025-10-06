Δεν είναι μόνο ο Σεμπαστιάν Λεκορνί: Η πρωθυπουργός των 7,5 ωρών και το στοίχημα της Τρας με το λάχανο

Λίγες ημέρες διήρκησε η θητεία του Σεμπαστιάν Λεκορνί στην εξουσία της Γαλλίας, καθώς ο διορισμένος, από τον Εμάνουελ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του αφήνοντας αιχμές στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και πλέον ψάχνει νέο πρωθυπουργό για τη χώρα του. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.

Η παραίτηση του Λεκορνί έρχεται στον απόηχο της ανασύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος που ανακοινώθηκε την Κυριακή, η οποία, παρά τις δεσμεύσεις για «ανανέωση», περιλάμβανε ελάχιστες αλλαγές. Συγκεκριμένα, έντεκα υπουργοί παρέμειναν στα ίδια χαρτοφυλάκια.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί | ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP POOL

Λεκορνί: Ποια είναι η πρωθυπουργός που έκατσε μόλις 7,5 ώρες

Πάντως, η περίπτωση Λεκορνί δεν είναι μοναδική στα κοινοβουλευτικά δεδομένα της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί η διάρκεια της πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει συνδυαστεί με ένα «στοίχημα»: εάν θα αντέξει περισσότερο από ένα μαρούλι τύπου iceberg.

Ωστόσο, υπάρχει και μία πρωθυπουργός που λίγο πολύ έκατσε στην εξουσία για επτάμισι ώρες. Ο λόγος για τη Μαγκνταλένα Άντερσον, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας.

Στην πρώτη της κυβερνητική θητεία, δεν έκατσε ούτε ημέρα. Τον Νοέμβριο του 2021, μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων, η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Άντερσον κατάφερε να σχηματίσει μια μειοψηφική κυβέρνηση με την υποστήριξη δύο μικρότερων κομμάτων.

Αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την έγκριση του διορισμού της, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για τη χώρα, αλλά ένα από τα κόμματα απέσυρε την υποστήριξή του και παραιτήθηκε μόλις επτάμισι ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Λίγες μέρες αργότερα, ο προϋπολογισμός επανήλθε στο τραπέζι, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε, και η Άντερσον εκλέχθηκε ξανά πρωθυπουργός της Σουηδίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι την αντικατάστασή της τον Οκτώβριο του 2022 μετά τις γενικές εκλογές.

Λεκορνί: Το χαμένο στοίχημα της Λιζ Τρας με το μαρούλι

Στις 14 Οκτωβρίου 2022, η βρετανική εφημερίδα Daily Star ξεκίνησε μια ζωντανή μετάδοση ενός μαρουλιού δίπλα σε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία της Λιζ Τρας (Liz Truss), η οποία είχε διοριστεί πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η ενέργεια ακολούθησε ένα άρθρο γνώμης στο The Economist που συνέκρινε την αναμενόμενη βραχύτητα της πρωθυπουργίας της Τρας με τη διάρκεια ζωής ενός μαρουλιού, με την κρίση της βρετανικής κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2022 να συμβαίνει λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και να οδηγεί πολλούς πολιτικούς σχολιαστές να υποστηρίξουν ότι η παραίτηση της ήταν επικείμενη.

Ανακοίνωσε την παραίτησή της από την πρωθυπουργία στις 20 Οκτωβρίου 2022, έχοντας υπηρετήσει μόλις 49 ημέρες στο αξίωμα, τη συντομότερη θητεία στην ιστορία της Βρετανίας, πριν το μαρούλι μαραθεί. Στη συνέχεια, η εφημερίδα Daily Star κήρυξε το μαρούλι «νικητή».

Με πληροφορίες από Euronews, Daily Star