«Δεν ήθελα μια χαμένη συνάντηση»: Ο Τραμπ αποκάλυψε γιατί δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ήθελε μια «συνάντηση που θα πήγαινε χαμένη», μετά την απόφαση να «παγώσει» ο προγραμματισμένος διάλογος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη (21/10), ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες παραμένει η άρνηση της Μόσχας να σταματήσει τις εχθροπραξίες στη γραμμή του μετώπου όπως είναι σήμερα.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν υπάρχουν σχέδια» για συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στο άμεσο μέλλον, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι οι δύο ηγέτες θα συναντιούνταν στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Αγεφύρωτες διαφορές ΗΠΑ–Ρωσίας

Οι διαφορές ανάμεσα στις αμερικανικές και ρωσικές προτάσεις για ειρήνευση κατέστησαν όλο και πιο εμφανείς τις τελευταίες ημέρες, περιορίζοντας τις πιθανότητες διεξαγωγής μιας συνόδου κορυφής.

Η τελευταία συνάντηση Τραμπ–Πούτιν έγινε στον Άγιο Λαυρέντιο της Αλάσκας τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση του Λευκού Οίκου να «παγώσει» τα σχέδια για νέα συνάντηση μπορεί να ερμηνευτεί ως προσπάθεια αποφυγής επανάληψης μιας ανάλογης αποτυχίας.

«Μάλλον οι Ρώσοι ζήτησαν υπερβολικά πολλά, και έγινε ξεκάθαρο στους Αμερικανούς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

Ακυρώθηκε η συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ

Μια προκαταρκτική συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι οι δύο άνδρες είχαν ήδη μια «παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία, καθιστώντας περιττή τη διά ζώσης συνάντηση.

Ο Τραμπ στηρίζει κατάπαυση του πυρός

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ πρότασης για κατάπαυση πυρός με πάγωμα της σύγκρουσης στα σημερινά σύνορα του μετώπου, όπως αυτή υποστηρίζεται από το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Να το κόψουμε εκεί που είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σταματήστε στη γραμμή της μάχης. Πηγαίνετε στα σπίτια σας. Σταματήστε να πολεμάτε, σταματήστε να σκοτώνετε κόσμο.»

Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει σταθερά την ιδέα παγώματος των σημερινών θέσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι αυτή η πρόταση έχει τεθεί επανειλημμένα αλλά «η ρωσική θέση παραμένει σταθερή», απαιτώντας την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις ανατολικές περιοχές.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε πως η Ρωσία επιδιώκει «μόνιμη και βιώσιμη ειρήνη», όχι μια προσωρινή ανακωχή, ενώ επανέφερε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας: αναγνώριση της πλήρους ρωσικής κυριαρχίας στο Ντονμπάς και αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας — κάτι που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Ζελένσκι: «Μόνο τα όπλα κάνουν τη Μόσχα να ακούει»

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να ξεκινά με πάγωμα της γραμμής του μετώπου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τα σύνορα αποτελούν «την αρχή της διπλωματίας», κάτι που, όπως είπε, «η Ρωσία κάνει τα πάντα για να αποφύγει».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το μόνο ζήτημα που φαίνεται να τραβά την προσοχή της Μόσχας είναι η αποστολή όπλων μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία.

Η έντονη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Ο Τραμπ φέρεται να συζήτησε το ενδεχόμενο συνόδου στη Βουδαπέστη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, μία ημέρα πριν συναντήσει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι ήταν έντονη, με τον Τραμπ να φέρεται να πιέζει τον Ουκρανό πρόεδρο να παραχωρήσει εδάφη στο Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα εδάφη που ακόμα ελέγχει, καθώς αυτό θα αποτελούσε προοίμιο νέων ρωσικών επιθέσεων.

Το απρογραμμάτιστο τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ την περασμένη Πέμπτη ήρθε εν μέσω πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk στο Κίεβο, ικανούς να πλήξουν στόχους εντός της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε πως η απειλή αποστολής των Tomahawk ήταν αυτό που ανάγκασε τη Ρωσία να δεχτεί συνομιλίες.

Αν και αποχώρησε από την Ουάσινγκτον χωρίς απτή στήριξη, δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από τους πυραύλους ήταν «μια δυνατή επένδυση στη διπλωματία».