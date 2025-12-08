«Αν δεν πεις ψέματα, δεν πετάς»: Γιατί οι πιλότοι κρύβουν την κατάθλιψή τους

Τι και αν το όνειρο σου είναι να πετάξεις; Μπορούν όμως όλοι, ακόμα και αν το θέλουν; Η κουλτούρα της αεροπορίας, που απορρίπτει άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι ένα θέμα που έχει μείνει «στο συρτάρι».

Ο γιος της, Άννι Βάργκας, ο Μπράιαν Γουίτκε, ένας 41χρονος πιλότος της Delta Air Lines και πατέρας τριών παιδιών, δεν έλαβε υπόψιν τα λεγόμενα της μητέρας του που τον παρακαλούσε να λάβει ψυχιατρική βοήθεια. Το «όχι» του πιλότου στην θεραπεία για την κατάθλιψη περιορίζεται σε έναν και μοναδικίο λόγο: θα του κόστιζε την άδεια πτήσης και τα προς το ζην.

Η μείωση των αεροπορικών ταξιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας κράτησε τον Γουίτκε περισσότερο στο σπίτι και επηρέασε την ψυχική υγεία του, είπε η Βάργκας στο Reuters.

Το πρωί της 14ης Ιουνίου 2022, η Βάργκας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Γουίτκε μέσω μηνύματος, αλλά τα δεδομένα τοποθεσίας του ήταν απενεργοποιημένα. Όταν επανεμφανίστηκαν, ο Γουίτκε είχε αυτοκτονήσει στα βουνά της Γιούτα, κοντά στο σπίτι του έξω από το Σολτ Λέικ Σίτι.

Ψυχική Υγεία: Το πλαίσιο για τους πιλότους

Οι πιλότοι εμπορικών αεροπορικών εταιρειών συχνά κρύβουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας τους από φόβο ότι η αποκάλυψη της θεραπείας ή της φαρμακευτικής αγωγής, ή ακόμα και η απλή αναζήτηση βοήθειας, θα μπορούσε να σημαίνει την αφαίρεση της άδειας τους, θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους και τους επιβάτες τους, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με τρεις δωδεκάδες πιλότους, ιατρικούς εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους του κλάδου, καθώς και με μια ανασκόπηση ιατρικών μελετών.

Για το άρθρο αυτό, το Reuters μίλησε με τουλάχιστον 24 πιλότους εμπορικών αεροσκαφών αμερικανικών και ξένων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι δήλωσαν ότι διστάζουν να αποκαλύψουν προβλήματα ψυχικής υγείας — ακόμη και ήσσονος σημασίας ή θεραπεύσιμα — φοβούμενοι την άμεση απαγόρευση πτήσεων και μια μακρά, δαπανηρή ιατρική εξέταση που θα μπορούσε να τερματίσει την καριέρα τους.

Οι πιλότοι με τους οποίους μίλησε το Reuters ανέφεραν πολλούς λόγους για τους οποίους δεν αποκαλύπτουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας τους, μεταξύ των οποίων οι πολιτικές των αεροπορικών εταιρειών, οι κανονιστικές απαιτήσεις και το κοινωνικό στίγμα.

«Οι αληθινοί άνθρωποι, έχουν αληθινά προβλήματα»

«Οι αληθινοί άνθρωποι έχουν αληθινά προβλήματα», είπε η Βάργκας. «Και δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή τα αντιμετωπίζουν».

Η Βάργκας είπε ότι μίλησε στο Reuters για τις εμπειρίες του γιου της επειδή ήλπιζε ότι η τραγωδία της οικογένειας θα αμφισβητούσε την κουλτούρα που περιβάλλει την ψυχική υγεία στον κλάδο της αεροπορίας. Το πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της κατάθεσής της με τη σύζυγο του Γουίτκε.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ο Γουίτκε ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και χαρακτήρισε τον θάνατό του «τραγικό και σπαρακτικό». Ανέφερε επίσης ότι η κοινότητα των πιλότων έχει ένα στίγμα όσον αφορά την αναζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αεροπορική προσφέρει προγράμματα υποστήριξης και ότι στις περισσότερες βιομηχανίες, τα άτομα μπορούν να αναζητήσουν ιατρική ή ψυχολογική θεραπεία χωρίς να εμπλέκονται οι εργοδότες ή οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Η αποφυγή της ψυχικής υγείας ανοίγει την πόρτα σε πιλότους που αποφεύγουν να φροντίζουν την υγεία τους. Και τότε είναι που μπορούν να προκύψουν προβλήματα στο πιλοτήριο.

Τα αυστηρά πρότυπα της αεροπορίας

Η αεροπορία λειτουργεί με αυστηρότερα πρότυπα: οι πιλότοι πρέπει να πληρούν αυστηρά φυσικά και ψυχολογικά κριτήρια για να διατηρήσουν την ιατρική πιστοποίηση της FAA, σε ορισμένες περιπτώσεις υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις κάθε έξι μήνες. Οι πιλότοι που αναφέρουν άγχος ή κατάθλιψη ενδέχεται να απαγορευτεί να πετάξουν.

Ενώ οι ήπιες περιπτώσεις μπορούν να επιλυθούν γρήγορα, οι σοβαρές καταστάσεις απαιτούν εκτενή εξέταση από την FAA, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και ένα έτος ή και περισσότερο.

Η FAA δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική υγεία των πιλότων και ότι ενημερώνει συνεχώς την προσέγγισή της με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες ιατρικές γνώσεις.

«Αν δεν λες ψέματα, δεν πετάς»

Δέκα χρόνια μετά την πτώση ενός αεροσκάφους Airbus A320 σε βουνό της Γαλλίας από πιλότο της Germanwings με ιστορικό σοβαρής κατάθλιψης, η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα ενιαίο παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των πιλότων, ενώ το στίγμα παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters.

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να προσφέρουν προγράμματα αλληλοϋποστήριξης για τους πιλότους και έχει ενισχύσει την εποπτεία των ιατρικών εξεταστών.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η FAA έχει διευρύνει τον κατάλογο των εγκεκριμένων αντικαταθλιπτικών και άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Έχει θεσπίσει μια διαδικασία για τους πιλότους που αποκαλύπτουν τη διάγνωση ADHD. Εν τω μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες και τα συνδικάτα πιλότων έχουν επεκτείνει τα προγράμματα εμπιστευτικής υποστήριξης από ομοτίμους.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ πολιτικής και αντίληψης παραμένει μεγάλο. Σε μια μελέτη του 2023 που πραγματοποιήθηκε σε 5.170 πιλότους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι αποφεύγουν την ιατρική περίθαλψη λόγω ανησυχιών για την απώλεια της άδειας πτήσης τους. Αυτό το συναίσθημα αποτυπώνεται σε ένα μακάβριο ρητό της κοινότητας των πιλότων: «Αν δεν λες ψέματα, δεν πετάς».

