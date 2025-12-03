Δεν συμβιβάζεται ο Πούτιν: Οι λόγοι που δέχθηκε μόνο ορισμένες από τις προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποδέχθηκε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο, όχι ολοκληρωτικά. Όπως δήλωσε και ο Ντμίτρι Πεσκόφ «δέχθηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον εκπρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ», σημειώνοντας ότι η συνάντηση ήταν η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

Ο Πούτιν «δέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες σε μια κανονική διαδικασία διαπραγμάτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

«Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ και εξακολουθούμε να είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε όσες φορές χρειαστεί για να επιτύχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία», προσέθεσε.

Οι λόγοι που ο Πούτιν δεν δέχθηκε όλες τις προτάσεις των ΗΠΑ

Το Sky News αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ, του Κούσνερ και του Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι η άφιξή τους στη Μόσχα είχε περισσότερο χαρακτήρα τουριστικής επίσκεψης παρά διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έτυχαν VIP μεταχείρισης κατά την επίσκεψή τους, με αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin και μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία.

Οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο ξεκίνησαν πάνω από έξι ώρες μετά την άφιξή τους. Μέχρι τότε, ήταν ήδη σαφές πως η Ρωσία δεν ήταν διατεθειμένη να συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν.

Όπως επισημαίνει το Sky News, ο ένας λόγος είναι πως η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντανακλά τις απαιτήσεις της και πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του Ποκρόβσκ, ενός στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντόνετσκ. Ήταν ένα μήνυμα που αποσκοπούσε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ρωσίας και κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αμβλύνει.

Ο άλλος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να συμβιβαστεί είναι επειδή πιστεύει ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Επειδή επανειλημμένα σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια θέση που ευνοεί τη Μόσχα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να έρθουν σε αυτούς – πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα.

Όσον αφορά τη Μόσχα, ισχύει το αντίθετο. Ο Γουίτκοφ είναι ευτυχής να κάνει το μακρύ ταξίδι κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια να υπομείνει τη μακρά αναμονή πριν από οποιαδήποτε ακρόαση με τον Πούτιν.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όσον αφορά τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να ασκούν πίεση.

