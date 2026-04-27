«Δεν θα έπεφτα στο βρώμικο πάτωμα»: Αμέριμνος άνδρας έτρωγε την ώρα του πανικού στις ΗΠΑ

Χάος ξέσπασε στην αίθουσα όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, κατά το επεισόδιο πυροβολισμών, ωστόσο ένα άτομο δεν φαίνεται να κάμπτεται από την κατάσταση και κατεγράφη να παρακολουθεί αμέριμνος, τρώγοντας τη σαλάτα του.

Η εικόνα του από τον χώρο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να τον αποκαλούν πλέον «ο άνθρωπος της σαλάτας».

Ο Michael Glantz, κορυφαίος πράκτορας στο Creative Artists Agency και καλεσμένος στο δείπνο, είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει στο πάτωμα, όπως έκαναν όλοι γύρω του, παρότι άκουσε τους πυροβολισμούς.

Σε μια σύντομη συνέντευξη την Κυριακή (26/04), ο κ. Glantz είπε ότι δεν τον ενόχλησε η αναταραχή, αντίθετα είχε την περιέργεια να δει τι συμβαίνει.

«Είμαι Νεοϋορκέζος», είπε. «Ζούμε με σειρήνες και διάφορα να συμβαίνουν συνεχώς. Δεν φοβήθηκα. Υπάρχουν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που σπρώχνονται πάνω σε τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να παρακολουθήσω» τόνισε ο ατάραχος καλεσμένος.

«Πολλοί άνθρωποι έλεγαν: "Γιατί δεν έπεσες στο πάτωμα; Όλοι οι άλλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν στο πάτωμα"» σημείωσε, ακόμα, και εξήγησε:

«Πρώτα απ 'όλα, έχω πρόβλημα με την πλάτη. Δεν μπορούσα να κατέβω στο πάτωμα, και να το έκανα, θα έπρεπε κάποιος να με βοηθήσει να σηκωθώ μετά. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσω στο βρώμικο πάτωμα του Χίλτον με το καινούργιο μου σμόκιν. Δεν θα το έκανα ποτέ».