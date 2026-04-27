Τραμπ: Περιέγραψε την επίθεση και ξέσπασε όταν ακούστηκε το μανιφέστο του δράστη - «Δεν είμαι βιαστής»

Όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

Όπως παραδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, ούτε ότι επρόκειτο για πυροβολισμό.

«Όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε ακόμα πως αν και οι άνδρες της ασφάλειάς του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν άμεσα, εκείνος ήταν που ενδεχομένως τους καθυστέρησε καθώς ήταν περίεργος για το τι συμβαίνει και τόνισε ότι η Μελάνια παρέμεινε ψύχραιμη καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού.

«Ήθελα να δω τι συνέβαινε», ανέφερε. «Δεν τους το έκανα εύκολο. Ήθελα να δω τι γινόταν. Και τότε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι ίσως ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα, διαφορετικό από έναν συνηθισμένο θόρυβο σε μια αίθουσα εκδηλώσεων».

«Ήμουν περικυκλωμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους», πρόσθεσε. «Και πιθανότατα τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά. Είπα: “Περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό”».

Ωστόσο, όπως είπε, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τού ζητούσαν επανειλημμένα, όπως και από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, να πέσουν στο πάτωμα.

«Άρχισα να περπατάω», είπε. «Και μου είπαν: “Παρακαλώ πέστε κάτω, παρακαλώ πέστε στο πάτωμα”. Έτσι έπεσα κάτω και η πρώτη κυρία έκανε το ίδιο».

Τελικά, οι πράκτορες οδήγησαν τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησης σε ασφαλές σημείο μετά τους πυροβολισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφοντας τα γεγονότα είπε πως δράστης διήνυσε περίπου 45 μέτρα και σχολίασε πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

Το ξέσπασμα μετά το μανιφέστο του δράστη

Όταν η δημοσιογράφος του CBS News Νόρα 'Ο Ντόνελ παρέθεσε αποσπάσματα από το φερόμενο μανιφέστο του φερόμενου ενόπλου που επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ο Τραμπ δεν συγκρατήθηκε.

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», διάβασε η δημοσιογράφος στο μανιφέστο και ο Τραμπ, που μέχρι τότε απαντούσε σχετικά συγκρατημένα, αντέδρασε με τη γνώριμη οργή του.

«Περίμενα να το διαβάσετε αυτό, γιατί ήξερα ότι θα το κάνετε, γιατί είστε απαίσιοι άνθρωποι. Απαίσιοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Ναι, το έγραψε. Δεν είμαι βιαστής. Δεν έχω βιάσει κανέναν».

Η Ο’Ντόνελ παρενέβη: «Πιστεύετε ότι αναφερόταν σε εσάς;»

Ο πρόεδρος αγνόησε την ερώτηση και δήλωσε: «Δεν είμαι παιδόφιλος».

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα σε αυτό που φάνηκε να εκλαμβάνει ως υπαινιγμό για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος δεν αναφερόταν ονομαστικά στο μανιφέστο ούτε από τη δημοσιογράφο. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο», είπε ο πρόεδρος. «Συσχετίστηκα με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απαλλάχθηκα πλήρως».

Λίγο νωρίτερα, η Ο’Ντόνελ είχε ρωτήσει τον Τραμπ αν πιστεύει ότι η εμπειρία στο δείπνο θα αλλάξει τη στάση του απέναντι στον Τύπο. Εκείνος απάντησε έμμεσα, υποστηρίζοντας ότι το δημοσιογραφικό σώμα είναι σε μεγάλο βαθμό γέρνει προς τα αριστερά και είναι αντίθετο στις πολιτικές του για τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα.

Ωστόσο, η έντονη αντίδρασή του λίγα λεπτά αργότερα έδωσε μια σαφέστερη απάντηση.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε που το διαβάσατε αυτό, γιατί δεν είμαι τίποτα από αυτά», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα έπρεπε να το διαβάζετε στο “60 Minutes”. Είναι ντροπή».