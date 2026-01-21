Δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Πού εστιάζουν οι έρευνες

Ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκε και τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν, οι πέντε σοβαρά, μετά τον εκτροχιασμό τρένου του προαστιακού κοντά στη Βαρκελώνη την Τρίτη, δύο μόλις ημέρες μετά την τραγωδία στην Ισπανία, με σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 42 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Το δυστύχημα αποδίδεται έως τώρα σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα. Ο περιφερειακός επιθεωρητής της Καταλονίας, Κλάουντι Γκαγιάρντο, δήλωσε ότι οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί από το τρένο.

Estat en que ha quedat la cabina de l'accident de #rodalies a #gelida . Foto editada per eliminar les imatges del maquinista (si us plau no retuiteu les fotos que circulen on apareix el maquinista, per respecte) pic.twitter.com/EO45NSPoHY — transport.cat (@transportcat) January 20, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη ενώ ισχυρές καταιγίδες έπλητταν την χώρα, καθώς οι παράκτιες περιοχές στην ανατολική και βορειοδυτική Ισπανία βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής λόγω των καιρικών συνθηκών.

Έντεκα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος στη Γελίδα της Καταλονίας, περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, για να περιθάλψουν τους τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι 35 ομάδες είχαν σταλεί στην περιοχή και ότι ένας επιβάτης που είχε παγιδευτεί μέσα στο τρένο είχε διασωθεί. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ανέφερε ότι δεν παρέμενε κανείς στο εσωτερικό και ότι τα πληρώματά της πραγματοποιούσαν έλεγχο της περιοχής για να αποκλείσουν την ύπαρξη περαιτέρω θυμάτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι είχαν μεταφέρει μερικούς από τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Εκτός από τους πέντε σοβαρά τραυματίες, έξι ήταν σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση και 26 σε «ήπια» κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας.

PHOTO; SPAIN HIT AGAIN: RODALIES R4 TRAIN DERAILS NEAR BARCELONA



Another train has derailed in Spain, with an R4 commuter train coming off the tracks in Gelida, leaving at least 15 people injured. https://t.co/QbETy105zh pic.twitter.com/iVseBk78Nx — Intel Net (@IntelNet) January 20, 2026

Αναστολή σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ισπανία

Ένα άλλο τρένο του δικτύου προαστιακών σιδηροδρόμων της Βαρκελώνης εκτροχιάστηκε επίσης την Τρίτη στην περιφέρεια της Χιρόνα. «Ο άξονας χτυπήθηκε από μια πέτρα που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα», ανέφερε σε δήλωσή του ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών δικτύων Adif. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Blanes και Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και οι υπηρεσίες έχουν ανασταλεί. Περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να μείνουν χωρίς σιδηροδρομικές υπηρεσίες την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Οι υπηρεσίες σε όλο το δίκτυο προαστιακών σιδηροδρόμων Rodalies έχουν ανασταλεί εντελώς, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας. Οι σιδηροδρομικοί φορείς αναμένεται να συναντηθούν με τις αρχές μετά τις επιθεωρήσεις.

Τι ερευνούν οι αρχές στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούζ - Αποκλείουν το σαμποτάζ

Την ίδια ώρα, στη νότια Ισπανία χρησιμοποιούνται βαριά μηχανήματα για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των θυμάτων.

Οι διασώστες ανέσυραν τρία πτώματα που είχαν εντοπίσει σε ένα συντριμμένο βαγόνι την Τρίτη και στη συνέχεια βρήκαν ένα άλλο θύμα. Περισσότεροι από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν βαγόνια ενός τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή, συγκρουόμενα με ένα αντίθετο τρένο στο Αδαμούζ το βράδυ της Κυριακής.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι έχει αποκλειστεί η πιθανότητα σαμποτάζ και ότι οι ερευνητές εστιάζουν αρχικά σε μια σπασμένη σιδηροτροχιά της γραμμής υψηλής ταχύτητας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δεσμευόμενος να διερευνήσει σε βάθος την χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή που έχει συμβεί στην Ισπανία την τελευταία δεκαετία.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι ακόμη οριστικός» και ότι οι αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Ο Πουέντε ανέφερε ότι η έρευνα ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εξαιρετικά παράξενο».

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα απέκλεισε το ενδεχόμενο σαμποτάζ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν εξετάστηκε ποτέ» και τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές.

Ο Πουέντε προειδοποίησε να μην γίνονται εικασίες και είπε ότι βρέθηκαν πολλές ρωγμές στις ράγες, αλλά οι ερευνητές θα πρέπει να προσδιορίσουν αν αυτές προκάλεσαν την εκτροχία ή αν προκλήθηκαν από αυτήν. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, το επίκεντρο της έρευνας είναι ένα κενό 30 εκατοστών σε μία από τις ράγες.

Τεχνικοί δήλωσαν στην εφημερίδα El Mundo ότι μια «κακή» ή «φθαρμένη» συγκόλληση ήταν «πάνω από πιθανό» να είναι η αιτία της εκτροχίασης.

Είχαν προειδοποιήσει οι μηχανοδηγοί

Ο Ιγνάθιο Μπαρόν, επικεφαλής της Ισπανικής Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), δήλωσε στο RTVE: «Αυτό που πάντα παίζει ρόλο σε μια εκτροχίαση είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της τροχιάς και του οχήματος, και αυτό είναι που εξετάζει επί του παρόντος η επιτροπή».

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, Αλβάρο Χερέντια, απέκλεισε προφανώς το «ανθρώπινο λάθος», δηλώνοντας στο πρόγραμμα Las Mañanas του RNE ότι, αν «ο οδηγός κάνει λάθος, το ίδιο το σύστημα το διορθώνει».

Ο Χερέντια δήλωσε επίσης στο RNE ότι και τα δύο τρένα ταξίδευαν κάτω από το μέγιστο όριο ταχύτητας στο τμήμα της γραμμής όπου συνέβη το ατύχημα..

Καθώς η έρευνα για τη σύγκρουση συνεχίζεται, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει τον Αύγουστο για την κατάσταση της γραμμής Μαδρίτης-Ανδαλουσίας και είχαν ζητήσει όριο ταχύτητας κάτω των 250 χλμ/ώρα (155 μίλια/ώρα).

Σε επιστολή προς τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών, Adif, η ένωση μηχανοδηγών ανέφερε ότι η αύξηση του αριθμού και του βάρους των τρένων υψηλής ταχύτητας προκαλούσε μεγαλύτερο αριθμό βλαβών.