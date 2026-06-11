Διάβημα της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το Ιράν: «Ανάγκη για λύσεις μέσω διαλόγου, χωρίς ασάφειες»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε συζήτηση υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την προώθηση πολιτικών λύσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων και ανησυχιών για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η επιμονή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για «αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διπλωματίας».

Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι περιφερειακές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν «τεράστιο πόνο στους αμάχους» και να έχουν συνέπειες πέραν της περιοχής, μεταξύ άλλων στο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα.

ΟΗΕ: Οι θέσεις της Ελλάδας για τη Μέση Ανατολή

Στη δήλωση της η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών εταίρων για μείωση των εντάσεων και προώθηση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων. Η Αθήνα τόνισε ότι η αποτελεσματική διαμεσολάβηση απαιτεί «διαρκή πολιτική δέσμευση», περιφερειακή στήριξη και συντονισμένη διεθνή εμπλοκή.

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Η Ελλάδα ανέφερε ότι το όραμα της για τη Μέση Ανατολή εδράζεται στην «ειρηνική συνύπαρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την περιφερειακή συνεργασία», απαλλαγμένο από την τρομοκρατία και την απειλή των πυρηνικών όπλων.

Αναφερόμενη στο Ιράν, σημείωσε ότι «η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην ασάφεια» και ζήτησε διαφάνεια και «διαρκή, επαληθεύσιμη συνεργασία» με τον ΔΟΑΕ.

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξη της στη λύση των δύο κρατών, λέγοντας ότι το Ισραήλ και «ένα κυρίαρχο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος» πρέπει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν δίπλα-δίπλα «με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση».

Πρόσθεσε ότι η Γάζα δεν πρέπει ποτέ ξανά να λειτουργήσει ως «πλατφόρμα τρομοκρατίας», μεταξύ άλλων από τη Χαμάς, ενώ η επέκταση των εποικισμών και η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη «είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Αναφορικά με τον Λίβανο, η Ελλάδα σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως από την αποσταθεροποιητική απειλή που συνιστούν η Χεζμπολάχ και άλλοι μη κρατικοί ένοπλοι δρώντες, ενώ το Ισραήλ πρέπει να απέχει από περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδαφικές εισβολές στο λιβανικό έδαφος.